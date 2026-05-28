Đầu tư 11 tỷ đồng khắc phục sạt lở bờ sông Ô Hô

HNN.VN - Sáng 28/5, ông Lê Việt Thành, Chủ tịch UBND phường Phong Thái cho biết, địa phương đang triển khai dự án khắc phục sạt lở bờ sông Ô Hô đoạn qua tổ dân phố Tứ Chánh với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng.

Dự án hoàn thành sẽ khắc phục được tình trạng xói lở như hiện nay

Kinh phí thực hiện dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, giao Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phong Thái làm chủ đầu tư. Trong tổng kinh phí thực hiện dự án 11 tỷ đồng, hạng mục xây dựng chiếm hơn 8,6 tỷ đồng; kinh phí giải phóng mặt bằng 600 triệu đồng. Dự kiến, năm 2029, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

Theo thiết kế, dự án thực hiện các hạng mục công trình thuộc nhóm C, cấp IV trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cụ thể sẽ xây dựng tuyến kè chống sạt lở có chiều dài hơn 503m, kết hợp mở rộng và nâng cấp tuyến đường bê tông hiện trạng dài hơn 548m. Trong đó, nhiều đoạn kè được thiết kế bằng mái đá lát khan kết hợp khung giằng bê tông cốt thép, chân kè gia cố bằng rọ đá nhằm tăng khả năng chống xói lở và ổn định bờ sông lâu dài.

Ngoài hệ thống kè chính, công trình còn xây mới 3 bến nước phục vụ sinh hoạt dân sinh cùng 3 cống thoát nước bằng bê tông cốt thép. Tuyến đường kết hợp trên đỉnh kè được mở rộng với mặt đường bê tông rộng 5m, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Lãnh đạo phường Phong Thái kỳ vọng, sau khi dự án hoàn thành sẽ góp phần hạn chế tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp trong mùa mưa lũ, giúp hàng trăm hộ dân trong khu vực và lân cận ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất lâu dài.

Song Minh
Xóa “điểm đen” sạt lở, ngăn nguy cơ cô lập xã miền núi

Trước mối đe dọa từ những vết nứt trên quả đồi cao tại Km34+800 khiến Tỉnh lộ 14B - tuyến đường huyết mạch qua xã Long Quảng đối mặt với nguy cơ bị sạt lở, cô lập hoàn toàn khi xảy ra mưa lũ, các cơ quan chức năng đang khẩn trương giải phóng mặt bằng, quyết tâm xử lý dứt điểm “điểm đen” sạt lở này.

Phong Thái khơi thông nguồn lực

Nằm ở trung tâm phía bắc thành phố, phường Phong Thái đang khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển với mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ, hướng tới tự chủ sản xuất

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 25/5/2026 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2035. Chương trình đặt mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ hiện đại, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, từng bước làm chủ công nghệ sản xuất và tăng cường năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam.

Không để bị động trước thiên tai cực đoan

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 213-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới, với mục tiêu bảo vệ tính mạng Nhân dân là trên hết, trước hết và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

