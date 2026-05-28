Đầu tư 11 tỷ đồng khắc phục sạt lở bờ sông Ô Hô

Dự án hoàn thành sẽ khắc phục được tình trạng xói lở như hiện nay

Kinh phí thực hiện dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, giao Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phong Thái làm chủ đầu tư. Trong tổng kinh phí thực hiện dự án 11 tỷ đồng, hạng mục xây dựng chiếm hơn 8,6 tỷ đồng; kinh phí giải phóng mặt bằng 600 triệu đồng. Dự kiến, năm 2029, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Theo thiết kế, dự án thực hiện các hạng mục công trình thuộc nhóm C, cấp IV trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cụ thể sẽ xây dựng tuyến kè chống sạt lở có chiều dài hơn 503m, kết hợp mở rộng và nâng cấp tuyến đường bê tông hiện trạng dài hơn 548m. Trong đó, nhiều đoạn kè được thiết kế bằng mái đá lát khan kết hợp khung giằng bê tông cốt thép, chân kè gia cố bằng rọ đá nhằm tăng khả năng chống xói lở và ổn định bờ sông lâu dài.

Ngoài hệ thống kè chính, công trình còn xây mới 3 bến nước phục vụ sinh hoạt dân sinh cùng 3 cống thoát nước bằng bê tông cốt thép. Tuyến đường kết hợp trên đỉnh kè được mở rộng với mặt đường bê tông rộng 5m, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Lãnh đạo phường Phong Thái kỳ vọng, sau khi dự án hoàn thành sẽ góp phần hạn chế tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp trong mùa mưa lũ, giúp hàng trăm hộ dân trong khu vực và lân cận ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất lâu dài.