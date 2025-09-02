Đầu tàu của ngành công nghiệp Huế

Kim Long Motor Huế tạo việc làm thu nhập ổn định cho kỹ sư kỹ thuật ngành cơ khí

Bước ngoặt chiến lược

Ngày 27/6 vừa qua, Kim Long Motor Huế chính thức ký kết hợp đồng hợp tác với Tập đoàn Cho Thavee, đơn vị hàng đầu Thái Lan chuyên sản xuất các dòng xe chuyên dụng và giải pháp vận tải công nghiệp. Hợp đồng được ký kết tại Huế với sự chứng kiến của lãnh đạo và sở, ngành liên quan không chỉ mở ra cơ hội về lĩnh vực thương mại, mà còn đánh dấu bước ngoặt trong quá trình hội nhập khu vực của một doanh nghiệp mang thương hiệu Huế.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ hợp tác sản xuất, phân phối các dòng xe khách, xe chuyên dụng phục vụ lĩnh vực logistics, giao thông đô thị và vận chuyển đặc thù. Kim Long Motor Huế sẽ đảm nhiệm vai trò thiết kế, lắp ráp, sản xuất bình quân mỗi năm khoảng 3.000 xe; Cho Thavee có trách nhiệm phân phối tại các thị trường, như Thái Lan, Lào, Campuchia và mở rộng sang một số quốc gia Đông Nam Á.

Ông Khun Ju, thành viên HĐQT Cho Thavee, Giám đốc điều hành NP ENERGYSAVING đánh giá cao năng lực sản xuất của Kim Long Motor Huế, đặc biệt là năng lực chế tạo khung gầm, thân vỏ, hệ thống truyền động theo tiêu chuẩn quốc tế. “Chúng tôi rất ngạc nhiên về tốc độ phát triển, cách tổ chức sản xuất và đội ngũ kỹ sư Việt Nam. Đây là cơ hội để hai bên cùng chia sẻ giá trị và mở rộng thị phần bền vững” - ông Khun Ju phát biểu tại lễ ký kết.

Đối với Kim Long Motor Huế, đây là hợp đồng xuất khẩu lớn được ký kết với một đối tác thuộc nhóm ASEAN có hệ thống phân phối chuyên nghiệp, mở ra con đường mới cho chiến lược "Made in Vietnam - For Southeast Asia" mà doanh nghiệp đang theo đuổi.

Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor Huế cho biết: Sau Hàn Quốc, Thái Lan sẽ là quốc gia tiếp theo ghi dấu sự hiện diện của xe buýt Kim Long Motor Huế. Ông Ánh tin rằng, thương hiệu Việt hoàn toàn có thể khẳng định được vị thế khi biết tập trung vào chất lượng, công nghệ và sự khác biệt. Việc hợp tác với tập đoàn nước ngoài là thành quả từ quá trình xây dựng nội lực, không ngừng cải tiến sản phẩm, thiết lập quy trình đạt chuẩn quốc tế.

Thành lập từ năm 2017, Kim Long Motor Huế đứng chân ở Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô chuyên sản xuất, lắp ráp và kinh doanh ô tô, sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô phục vụ chủ yếu cho thị trường xe khách nội quốc. Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp nhanh chóng xác định hướng đi chiến lược là phát triển nhà máy sản xuất hoàn chỉnh, làm chủ dây chuyền từ thiết kế đến lắp ráp. Chưa đến một thập niên, Kim Long Motor Huế đã vươn lên thành một trong những nhà sản xuất ô tô lớn của miền Trung, đặc biệt là trong phân khúc xe khách, xe buýt, xe chuyên dụng.

Thời gian qua, bình quân mỗi năm, Kim Long Motor Huế sản xuất từ 800 - 1.000 xe các loại, với thị trường tiêu thụ phủ khắp các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên, TP. Hồ Chí Minh và đang mở rộng ra nước ngoài. Không dừng lại con số sản lượng, điều khiến Kim Long Motor Huế trở nên khác biệt chính là tầm nhìn phát triển bền vững. Doanh nghiệp chú trọng yếu tố “xanh - sạch - công nghệ cao”, thể hiện qua việc đầu tư nghiên cứu xe buýt điện, xe nhiên liệu sạch phục vụ giao thông đô thị. Minh chứng là dịp cuối năm 2024, Kim Long Motor Huế đã xuất ra thị trường hơn 200 xe buýt điện (B30-EV và B60-EV) được đối tác đưa vào vận hành trên 17 tuyến xe buýt nội đô của TP. Hồ Chí Minh và nhận được phản hồi tích cực từ doanh nghiệp vận tải lẫn người dân.

Dẫn dắt các doanh nghiệp khác phát triển

Không chỉ là doanh nghiệp công nghiệp cơ khí có quy mô lớn, Kim Long Motor còn là đầu tàu dẫn dắt nhiều đơn vị phụ trợ trong khu vực phát triển theo chuỗi. Nhiều cơ sở cơ khí lớn ở các tỉnh, thành miền Trung mong muốn trở thành nhà cung cấp chi tiết, linh kiện cho Kim Long Motor Huế. Mối liên kết này không chỉ giúp nâng cao trình độ kỹ thuật cho doanh nghiệp phụ trợ, mà còn tạo ra hệ sinh thái công nghiệp liên vùng, điều mà các địa phương cần để giữ chân nhà đầu tư.

Cùng với phát triển sản phẩm, Kim Long Motor còn đầu tư mạnh vào nguồn nhân lực. Đơn vị đang hợp tác với nhiều trường cao đẳng, đại học trong nước để đào tạo, tuyển dụng, góp phần tạo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động địa phương và khu vực.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Kim Long Motor Huế vào cuối tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế cho rằng, sự phát triển của Kim Long Motor Huế thời gian qua không chỉ mang ý nghĩa về mặt doanh thu hay quy mô sản xuất, mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực cho ngành công nghiệp ô tô của thành phố. Đây là mô hình cần được nhân rộng và hỗ trợ mạnh mẽ nhằm thúc đẩy Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô phát triển hơn nữa.

Tính đến cuối tháng 6/2025, Kim Long Motor Huế đã xuất xưởng 2.100 xe khách, đóng góp hơn 410 tỷ đồng cho ngân sách và tạo việc làm cho hơn 3.100 lao động. Công ty đặt mục tiêu sản xuất thêm 4.000 xe và nộp ngân sách thêm 1.200 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm nay.

Kim Long Motor Huế cũng tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ tài trợ học bổng cho sinh viên kỹ thuật đến hỗ trợ xe chuyên dụng cho các tổ chức thiện nguyện và địa phương vùng sâu, vùng xa.

Hành trình của Kim Long Motor Huế là một minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám vươn lên từ nội lực. Không ồn ào, không chạy theo xu hướng ngắn hạn, doanh nghiệp chọn cho mình con đường đi chậm nhưng chắc, bền vững và lâu dài.

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy công nghiệp chế tạo, sản xuất thông minh, Kim Long Motor Huế bước ra sân chơi khu vực là tín hiệu tích cực. Không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế, việc đưa thương hiệu ô tô Việt xuất ngoại còn góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên bản đồ công nghiệp ASEAN. Từ vùng đất giàu bản sắc văn hóa, Kim Long Motor Huế đang viết một chương mới cho những sản phẩm “made in Huế”, của trí tuệ Việt, bàn tay Việt, tự tin chinh phục thị trường khu vực và xa hơn nữa.