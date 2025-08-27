Hợp tác xây dựng nhà máy pin hiện đại tại Việt Nam

Bản ghi nhớ hợp tác được ký chiều 28/7.

Tại lễ công bố hợp tác giữa Công ty Cổ phần KIM LONG MOTOR Huế và LG Energy Solution

Theo thỏa thuận, LG Energy Solution sẽ cung cấp các cell pin, trong khi KIM LONG MOTOR đảm nhận khâu sản xuất và lắp ráp bộ pin hoàn chỉnh. Pin NCM thế hệ mới được đánh giá có độ an toàn cao, chống cháy nổ, kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, tiết kiệm điện năng hơn 30% so với pin LFP (Lithium sắt phốt phát – LiFePO4), đồng thời cho thời gian sử dụng dài và quãng đường vận hành xa hơn.

Dự án nhà máy sản xuất và lắp ráp bộ pin đặt tại Khu Công nghiệp KIM LONG MOTOR Huế, có quy mô 9 ha, tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2026. Nhà máy được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ tiên tiến với mức tự động hóa tới 90%, bao gồm các công đoạn dập, hàn, lắp ráp và đóng gói.

Trong giai đoạn đầu, công suất dự kiến đạt 1 triệu kWh/năm và tiếp tục mở rộng những năm tiếp theo. Nhà máy không chỉ đảm bảo nguồn cung pin chất lượng cao cho các dòng xe điện KIM LONG MOTOR mà còn góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực pin và xe điện - ngành công nghiệp được xem là trụ cột của giao thông xanh và kinh tế tuần hoàn trong tương lai.

Ông Hồ Công Hải, Tổng Giám đốc KIM LONG MOTOR, nhấn mạnh: “Chúng tôi coi pin là 'trái tim' của xe điện. Làm chủ công nghệ lõi trong sản xuất, lắp ráp bộ pin là chìa khóa cho phát triển bền vững. Hợp tác với LG Energy Solution sẽ giúp KIM LONG MOTOR chủ động nguồn cung, tối ưu chi phí và kiểm soát chất lượng, hướng đến những dòng xe điện đẳng cấp 'Made in Vietnam'. Nhà máy khi vận hành sẽ góp phần đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 80% vào quý II/2026, đồng thời khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ ngành năng lượng sạch toàn cầu”.

Hoạt động hợp tác này còn mang ý nghĩa triển khai chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Khi đi vào hoạt động, Nhà máy Sản xuất và Lắp ráp bộ pin KIM LONG MOTOR không chỉ tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, mà còn trở thành biểu tượng hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.