Hướng đến xuất khẩu bền vững

Công nhân Công ty cổ phần Dệt may Huế sản xuất các đơn hàng xuất khẩu

Doanh nghiệp và chính quyền cùng chung sức

Những năm qua, ngành hàng dệt may luôn giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực xuất khẩu, điều đó cũng phần nào phản ánh được sự năng động của DN.

Tại Công ty cổ phần Dệt may Huế, doanh thu giai đoạn 2020 - 2025 tăng trưởng bình quân 11,6% mỗi năm, duy trì kim ngạch xuất khẩu ở mức 108 triệu USD. DN này còn mạnh dạn đầu tư mô hình nhà máy ba tầng thông minh, áp dụng tiêu chuẩn xanh và triển khai hệ thống ERP để quản trị toàn diện.

“Thị trường xuất khẩu hiện nay không chỉ nhìn vào giá cả, mà đặt nặng tiêu chuẩn phát triển bền vững. Nếu không chuyển đổi số, không sản xuất xanh thì khó trụ lại. Động lực lớn nhất của chúng tôi chính là thay đổi tư duy quản trị và công nghệ”, ông Nguyễn Tiến Hậu, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dệt may Huế chia sẻ.

Nếu dệt may thể hiện sức bền của ngành hàng truyền thống thì Kim Long Motor Huế lại mở ra một hướng đi hoàn toàn mới. Chỉ chưa đầy hai năm, DN này đã ký hợp đồng xuất khẩu 200 xe buýt điện sang Hàn Quốc, tiếp tục mở rộng với đơn hàng 3.000 xe xuất khẩu sang Thái Lan mỗi năm. Đây là lần đầu tiên Huế có sản phẩm xe buýt điện công nghiệp công nghệ cao xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Tại lễ ký kết hợp đồng mua bán của Kim Long Motor Huế với đối tác

Tại buổi làm việc với Kim Long Motor Huế mới đây, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhìn nhận: “Kim Long Motor không chỉ là DN, mà còn là biểu tượng cho khát vọng công nghiệp hóa của Huế. Khi thành công, DN sẽ mở ra ngành công nghiệp phụ trợ, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và khẳng định vị thế Huế trong chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Theo báo cáo UBND thành phố, trong 835,6 triệu USD xuất khẩu 7 tháng đầu năm, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm tới hơn 510 triệu USD, tăng hơn 12%; riêng hàng may mặc đạt hơn 320 triệu USD, tăng hơn 20%. Nhờ sức bật này, GRDP thành phố đứng vào nhóm đầu của cả nước.

Song hành với nỗ lực của DN, chính quyền thành phố cũng đồng hành. Bốn tổ công tác do lãnh đạo trực tiếp phụ trách thường xuyên lắng nghe, xử lý vướng mắc về đất đai, tín dụng, thủ tục hải quan. Hạ tầng phục vụ xuất khẩu được chú trọng đầu tư, nâng cấp, mở rộng như cảng Chân Mây, Quốc lộ 49B, hệ thống kho bãi logistics...

Ông Nguyễn Văn Phương cũng nhấn mạnh: “Đằng sau những con số tăng trưởng là nỗ lực của hàng chục ngàn lao động trong các khu công nghiệp, là sự đồng hành của chính quyền qua từng cơ chế, chính sách, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho DN mở rộng sản xuất, vươn ra thị trường thế giới”.

Đổi mới để xuất khẩu bền vững

Xuất khẩu của Huế những năm gần đây là minh chứng cho một mô hình phát triển hài hòa: DN đổi mới tư duy, chính quyền đồng hành quyết liệt và người lao động gắn bó tận tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng vẫn còn không ít nỗi lo.

Trong lĩnh vực may mặc, lãnh đạo nhiều DN thừa nhận tình trạng thiếu lao động tay nghề cao là điểm nghẽn lớn. “Tuyển được người đã khó, giữ được người còn khó hơn. Lao động trẻ có xu hướng dịch chuyển, trong khi đào tạo nghề chưa bắt kịp nhu cầu sản xuất”, ông Nguyễn Tiến Hậu nói.

Với ngành gỗ, biến động giá nguyên liệu nhập khẩu khiến chi phí sản xuất đội lên. DN xuất khẩu sang EU còn phải đối mặt với các quy định khắt khe về chứng chỉ xuất xứ và tiêu chuẩn môi trường. Không ít DN nhỏ và vừa phản ánh khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đầu tư đổi mới công nghệ, trong khi yêu cầu từ thị trường quốc tế ngày càng cao. Hạ tầng logistics cũng chưa thật sự đáp ứng: Cảng Chân Mây đang nâng cấp nhưng dịch vụ kho bãi, vận tải biển chưa đồng bộ, khiến DN phải gánh thêm chi phí trung chuyển.

Để giữ đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, các giải pháp đã được đồng loạt triển khai. Trong đó, DN nỗ lực tái cấu trúc, đầu tư vào công nghệ và con người; người lao động gắn bó, chia sẻ khó khăn để ổn định sản xuất. Thành phố cũng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tổ chức hội chợ, hội nghị kết nối cung - cầu trong và ngoài nước. Chính quyền khuyến khích chuyển đổi số, áp dụng chứng chỉ xanh, nâng cao quản trị để tiếp cận thị trường khó tính. Công tác đào tạo nghề cũng trở thành nhiệm vụ cấp thiết, gắn kết chặt chẽ giữa DN và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Về vốn, gói tín dụng ưu đãi được triển khai nhằm giúp DN có thêm nguồn lực đầu tư thiết bị, công nghệ mới. Hạ tầng logistics tiếp tục được chú trọng, từ nâng cấp cảng Chân Mây đến xây dựng kho ngoại quan và dịch vụ vận tải quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh: “Tăng trưởng xuất khẩu chỉ bền vững khi DN yên tâm sản xuất, thị trường được mở rộng và chính quyền thực sự đồng hành”.