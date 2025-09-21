  • Huế ngày nay Online
Hợp tác xây dựng đô thị di sản – công nghiệp hiện đại

HNN.VN - Ngày 21/9, Văn phòng UBND TP. Huế cho biết, UBND TP. Huế, Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) và Công ty CP Kim Long Motor Huế vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược.

 Tại lễ ký kết hợp tác

Sự kiện kỳ vọng mở ra cơ hội đầu tư mới, đồng thời góp phần định hình mô hình phát triển công nghiệp xanh gắn với bảo tồn giá trị di sản, phát triển nhanh và bền vững cho TP. Huế.

Theo thỏa thuận ký kết, ba bên đã đưa ra các mục tiêu cụ thể và cùng cam kết khai thác tiềm năng, thế mạnh của TP. Huế và Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, thúc đẩy các dự án phát triển đô thị, công nghiệp, hạ tầng giao thông, cảng biển, vận tải công cộng và các lĩnh vực bền vững.

Mục tiêu dài hạn là xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa, du lịch và trung tâm kinh tế vùng; đồng thời định hướng Chân Mây – Lăng Cô thành trung tâm lớn của nước ta trong sản xuất ô tô, linh kiện phụ tùng, công nghiệp phụ trợ, hướng tới xuất khẩu các sản phẩm cao cấp “Made in Viet Nam”.

Huế định hình trung tâm cấp quốc gia trong sản xuất ô tô với sự hợp tác FUTA – Kim Long Motor.

Nội dung của bản ghi nhớ được đặt ra một lộ trình toàn diện thúc đẩy sự phát triển của thành phố Huế, tập trung với ba nội dung cốt lõi: Nghiên cứu, đề xuất và phát triển các dự án bất động sản đô thị; nghiên cứu, đề xuất dự án Khu đô thị Trung tâm hành chính, tài chính Chân Mây và Khu phức hợp đô thị - thương mại dịch vụ Lăng Cô - đầm Lập An gắn với đầu tư chỉnh trang hạ tầng khu vực Lăng Cô. Song song đó, các bên sẽ hợp tác đầu tư phát triển các căn hộ cho người có thu nhập thấp, góp phần thúc đẩy an sinh xã hội bền vững tại TP. Huế, nhất là khu vực phục vụ công công nghiệp ô tô quy mô lớn đang tiếp tục mở rộng.

Về hạ tầng giao thông và vận tải công cộng, sẽ phối hợp nghiên cứu, triển khai các tuyến monorail (đường sắt đô thị) tuyến TP. Huế - Phú Bài, tuyến Phú Bài - Chân Mây - Lăng Cô, tuyến dọc sông Hương, tuyến đến các điểm tham quan di sản và tuyến liên vùng theo hình thức đầu tư phù hợp các quy định và định hướng phát triển; phát triển hệ thống xe bus điện phục vụ cho TP. Huế, trước mắt thí điểm tuyến đưa đón học sinh và du khách tại một số khu du lịch.

Về công nghiệp và sản xuất, phát triển các tổ hợp khu công nghiệp như tổ hợp chế tạo ô tô và công nghiệp phụ trợ ngành ô tô; liên kết, hợp tác các đối tác phát triển công nghiệp luyện thép xanh, các nhà máy điện khí LNG, khai thác hạ tầng cảng biển nước sâu Chân Mây, các dự án đầu tư phù hợp với các tiêu chí thu hút đầu tư của TP. Huế.

UBND TP. Huế khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý và thủ tục hành chính, đảm bảo triển khai đúng quy định pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới.

Lê Thọ
