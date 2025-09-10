Kiểm tra chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh tại chợ An Lỗ

Nhiều hàng quán cơi nới, buôn bán tràn ra đường tại khu vực chợ An Lỗ làm mất mỹ quan và an toàn giao thông

Thời gian qua, hoạt động kinh doanh và buôn bán hàng hóa tại chợ An Lỗ được ngành chức năng địa phương quản lý khá nghiêm túc. Tuy nhiên, tại khu phố chợ An Lỗ, nhất là ngã ba giữa QL1A-Tỉnh lộ 11A và Tỉnh lộ 11A-11C vẫn tồn tại tình trạng người bán hàng tự cơi nới không gian, che chắn mái tôn, bạt, dù… không chỉ gây mất mỹ quan mà ảnh hưởng đến lối đi của người và phương tiện qua lại, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước tình hình này, Đoàn kiểm tra liên ngành phường tiến hành khảo sát, họp bàn trao đổi từng cơ sở, chủ hàng kinh doanh buôn bán vi phạm không gian mặt tiền chợ và đường giao thông tại khu vực chợ An Lỗ. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra liên ngành thống nhất chủ trương với UBND phường Phong Thái, trước mặt tiền buôn bán tính từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền cấp cho các hộ, hàng quán tuyệt đối không được làm mái che vượt ra hướng QL1A và các tỉnh lộ tại khu vực quá 2,4m (chỉ được làm bằng tôn, xà gồ thép và cam kết hoàn trả mặt bằng khi Nhà nước có yêu cầu thu hồi). Nghiêm cấm không được lắp đặt, xây dựng, che chắn các vật dụng 2 bên làm mất mỹ quan đô thị.

Đại diện đoàn kiểm tra liên ngành phường yêu cầu các hộ kinh doanh ở chợ An Lỗ ký cam kết không vi phạm việc cơi nới mái che

Ngoài hoạt động trên, Đoàn kiểm tra liên ngành phường đã tiến hành xử lý, thông báo 2 hộ kinh doanh mặt hàng trái cây không đúng vị trí quy định.

Dịp này, lực lượng Công an phường cũng khảo sát vỉa hè trên các tuyến đường, đoạn qua chợ An Lỗ để kẻ chỉ, vạch sơn lối đi bộ, nơi để xe mô tô, xe gắn máy đúng quy định đảm bảo an toàn giao thông và tạo vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ qua lại thuận lợi.