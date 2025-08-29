Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Đảng bộ xã A Lưới 2 vinh dự có 25 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh: N. KHÁNH

Trong đợt này, Đảng bộ xã A Lưới 2 có 25 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 11 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng viên Hồ Nam Đông (Chi bộ thôn Pâr Nghi 1) đại diện các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên. Đồng thời, hứa sẽ tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, tăng cường giáo dục đảng viên trẻ, vận động gia đình, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần chung tay xây dựng xã A Lưới 2 ngày càng phát triển.

Bà Lê Thị Thu Hương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã A Lưới 2 chúc mừng, ghi nhận, biểu dương và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng thời, khẳng định việc nhận Huy hiệu Đảng là vinh dự, niềm tự hào của cá nhân, gia đình, chi bộ và Đảng bộ xã. Mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức lực, trí tuệ, tích cực hơn nữa trong xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Cùng ngày, Đảng ủy phường Phú Xuân cũng long trọng tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 71 đảng viên. Đây là sự ghi nhận của Ban Thường vụ Thành ủy đối với quá trình cống hiến, rèn luyện và giữ vững phẩm chất của những đảng viên nhiều năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân Võ Lê Nhật trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh L.MINH

Trong số này, có 2 đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý thể hiện trọn vẹn sự gắn bó cả đời với lý tưởng cách mạng. Ngoài ra, 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm, 8 đảng viên 60 năm, 4 đảng viên 55 năm, 8 đảng viên 50 năm, 13 đảng viên 45 năm, 17 đảng viên 40 năm và 18 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Được vinh dự nhận Huy hiệu Đảng ngay trước thềm Quốc khánh, nhiều đảng viên bày tỏ niềm xúc động, coi đây là nguồn động viên lớn lao để tiếp tục sống, chiến đấu, lao động và học tập xứng đáng với danh hiệu người đảng viên. Các đảng viên khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong, gương mẫu, giáo dục thế hệ trẻ và cùng Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông Võ Lê Nhật, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Xuân trân trọng ghi nhận những đóng góp của các đảng viên lão thành và nhấn mạnh: Các đồng chí chính là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo; đồng thời mong muốn đội ngũ đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp ý kiến xây dựng phường Phú Xuân ngày càng phát triển.

Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 được xem là hoạt động ý nghĩa, tri ân sự cống hiến của các thế hệ đảng viên, góp phần bồi đắp thêm niềm tin, sự gắn bó và trách nhiệm trong xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Đảng uỷ phường Phong Thái tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho 10 đảng viên. Ảnh: M.VĂN

Chiều cùng ngày, Đảng uỷ phường Phong Thái tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho 10 đồng chí đảng viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc. Trong số 10 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng lần này, có 1 đồng chí được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 3 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Các đồng chí đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt này là những đảng viên tiêu biểu về phẩm chất, khí phách của người Cộng sản, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao; tích cực tham gia các hoạt động, gương mẫu đi đầu trong nhiều lĩnh vực; chung sức, đồng lòng cùng với đảng bộ, chính quyền góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh, trật tự của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Lương, đảng viên 30 năm tuổi Đảng, trú tại tổ dân phố Đông Lâm cho biết: “Bản thân vô cùng vinh dự và tự hào khi được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực và cống hiến của bản thân trong suốt thời gian qua, mà còn là động lực để bản thân tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và cống hiến nhiều hơn nữa cho Đảng, cho Nhân dân. Xin hứa sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên, nêu gương sáng trong cuộc sống, tích cực tham gia xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương Phong Thái ngày càng văn minh, tiến bộ”.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng, tôn vinh quá trình cống hiến to lớn của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ảnh: H. PHÚC

Cũng trong dịp này, Đảng ủy xã Hưng Lộc tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9. Đợt này, có 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hưng Lộc khẳng định: Việc trao tặng Huy hiệu Đảng tôn vinh quá trình cống hiến to lớn của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, góp phần xây dựng, phát triển quê hương giàu đẹp, văn minh.