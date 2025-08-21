Tháo gỡ vướng mắc an sinh xã hội ở cơ sở

Người dân đề đạt những nguyện vọng đến người đứng đầu cấp ủy phường Phong Thái

Dịp này, Bí thư Đảng ủy phường Phong Thái tiếp nhận, trao đổi nhiều vấn đề người dân TDP Bồ Điền quan tâm, như tình trạng đốt rơm rạ sau khi thu hoạch lúa vẫn còn diễn ra gây ảnh hưởng đến môi trường; nhiều trường hợp vẫn lái xe sau khi sử dụng rượu bia; hệ thống camera an ninh ở địa phương bị hư hỏng lâu nay chưa được sửa chữa; lệ phí nộp để được cấp sổ đỏ hiện nay quá cao làm người dân khó thực hiện…

Bên cạnh đó, nhiều người dân TDP Bồ Điền kiến nghị cần sớm quy định thời gian trong việc tổ chức lễ tang, từng bước loại bỏ những tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, phô trương, lãng phí về hiếu hỉ, ma chay ở địa phương; cán bộ ngành nông nghiệp tăng cường kiểm tra đồng ruộng để hướng dẫn người nông dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh… Hiện một số tuyến đường ở địa phương xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, cần sớm nâng cấp sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông; tình trạng lấn chiếm vỉa hè buôn bán mất cảnh quan môi trường đô thị…

Sau khi nắm bắt, trao đổi, chia sẻ những ý kiến từ người dân, Bí thư Đảng ủy phường Phong Thái hứa sẽ có phương án giao các ban, ngành chức năng địa phương xem xét tháo gỡ, khắc phục từng sự việc, vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt cấp, ngoài khả năng giải quyết của phường, sẽ được tổng hợp, báo cáo gửi cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết.