Phong Thái: Hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

HNN.VN - Ngày 17/8, lãnh đạo UBND phường Phong Thái thông tin, từ đầu năm 2025 đến nay, phường đã phối hợp với các tổ chức, ban ngành, doanh nghiệp, tổ chức triển khai xây dựng, sửa chữa 37 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, chính sách và có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Một ngôi nhà mới cho gia đình nghèo ở phường Phong Thái được đoàn thể, doanh nghiệp hỗ trợ gần 200 triệu đồng 

Kết quả, toàn phường Phong Thái (sát nhập từ hai phường Phong An, Phong Hiền và xã Phong Sơn) đã xây mới 4 ngôi nhà và sửa chữa 33 nhà, với tổng kinh phí thực hiện hơn 1,63 tỷ đồng. Trong đó, người dân đóng góp trên 93 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” của các phường, xã (cũ) 220 triệu đồng, nguồn kinh phí cấp trên và sự hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị gần 1,32 tỷ đồng.

Đặc biệt, tại phường Phong Hiền (cũ) là địa phương có số lượng nhà được hỗ trợ nhiều nhất với 1 ngôi nhà xây mới và 17 ngôi nhà sửa chữa, tổng kinh phí 808 triệu đồng. Tại phường Phong An (cũ), chương trình đã xây mới 1 ngôi nhà và sửa chữa 5 ngôi nhà với tổng kinh phí 220 triệu đồng. Cùng với đó là xã Phong Sơn (cũ) có 2 hộ được xây mới và 11 hộ được sửa chữa nhà ở, tổng kinh phí 605 triệu đồng.

Ông Trần Công Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái cho biết: Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn tất đúng kế hoạch theo tinh thần chỉ đạo của thành phố và Chính phủ, không chỉ giúp các hộ khó khăn có nơi ở ổn định, an toàn, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị, cộng đồng trong công tác an sinh xã hội hiện nay ở địa phương.

Song Minh
