Trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước

Thực hành hô hấp nhân tạo cho người bị đuối nước. Ảnh: Đình Chiến

Tại lớp tập huấn “Giáo dục an toàn trong môi trường nước tổ chức cho phụ nữ” ở phường Thanh Thủy vào đầu tháng 12, có nhiều học viên là những người bà, người mẹ dành thời gian đến lớp học và thực hành những kỹ năng phòng chống đuối nước. Nhiều người thậm chí còn hồ hởi xung phong “làm mẫu” để giúp lớp học thực hành các bài tập hô hấp nhân tạo, ép ngực, mang áo phao an toàn… “Trước giờ tôi chỉ dặn con cháu cẩn thận, không đi bơi ở sông hay ngoài biển để tránh nguy cơ đuối nước. Nhưng khi vào lớp học, tôi mới thấy còn nhiều nguy cơ mà mình chưa bao giờ lường trước, nhất là trong mùa mưa lũ. Học cách sơ cứu người bị đuối nước, cách nhận biết rủi ro, hay những biện pháp phòng, chống đuối nước đúng cách giúp tôi biết bảo vệ bản thân và gia đình trong những tình huống khẩn cấp”, chị Hồ Thị Ngọc Diệp, một học viên tham gia lớp tập huấn chia sẻ.

Theo anh Nguyễn Đình Chiến, chuyên viên Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. Huế, lớp học thuộc Dự án “Trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái thông qua bơi lội: Sáng kiến cứu sinh tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án) do Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. Huế và Tổ chức Huế Help. Dự án hướng đến việc cung cấp kỹ năng bơi lội và an toàn nước cho phụ nữ và trẻ em gái ở Huế, giúp họ phòng, tránh đuối nước một cách chủ động. Các lớp học không chỉ mang lại kiến thức sinh tồn cần thiết, mà còn tạo nên sân chơi lành mạnh, khuyến khích trẻ em rèn luyện thể thao, vận động ngoài trời và phát triển khỏe mạnh, hài hòa hơn

Trong quá trình thực hiện dự án, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. Huế đã tham gia lớp tập huấn “Nâng cao năng lực phòng, chống đuối nước trẻ em cho hội viên Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam” tại Hà Nội. Sau đó, Hội phối hợp cùng Tổ chức Huế Help tiến hành các buổi làm việc tại phường Thanh Thủy và xã Quảng Điền để thống nhất kế hoạch thực hiện dự án tại các địa phương. Đến nay, Dự án đã tổ chức được 3 lớp “Giáo dục an toàn trong môi trường nước cho phụ nữ”, thu hút 150 học viên tại hai địa phương. Trong thời gian tới, Dự án sẽ tiếp tục mở tại phường Thanh Thủy vào tháng 3/2026; đồng thời triển khai các khóa dạy bơi cho khoảng 300 trẻ em gái ở Thanh Thủy và Quảng Điền từ tháng 5 đến tháng 7/2026. Mỗi khóa gồm 16 buổi học, giúp các em không chỉ được học bơi mà còn nắm được các kỹ năng sinh tồn, kỹ thuật cứu đuối từ trên bờ và kiến thức an toàn trong môi trường nước.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. Huế cho rằng, việc phụ nữ và trẻ em được trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước là điều rất quan trọng và phù hợp với tình hình thực tế. Bà nói: “Nhiều tai nạn xảy ra chỉ vì thiếu một chút kỹ năng, một chút bình tĩnh. Chúng tôi muốn mỗi phụ nữ được trang bị kiến thức để không còn lúng túng trước nguy hiểm. Đối với các em nhỏ, việc có những kỹ năng sinh tồn trong môi trường nước có thể giúp các em nhận biết và tránh xa những nguy hiểm tiềm tàng, hoặc có thể bảo vệ bản thân khi gặp những trường hợp bất trắc”.