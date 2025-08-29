  • Huế ngày nay Online
Khánh thành Nhà máy Huế Premium Silica mở rộng

HNN.VN - Sáng 29/8, tại phường Phong Thái, Công ty TNHH Huế Premium Silica (gọi tắt HPS) chính thức tổ chức lễ khánh thành Dự án Đầu tư mở rộng dây chuyền mới nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao.

Khởi công nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza

Lãnh đạo TP. Huế tham gia nhấn nút khánh thành HPS 

Đây là một trong những công trình trọng điểm của TP. Huế nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025), chào mừng Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII (2025-2030). Tham dự lễ khánh thành có các ông: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Huế; Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế; cùng các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Huế...

Nhà máy HPS chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao có diện tích 7,3ha, công suất sản phẩm từ năm 2023 là 440.000 tấn/năm, vận hành theo hệ thống quản lý ISO quốc tế về chất lượng, môi trường và an toàn lao động. Sau khi nâng cấp dây chuyền mới, tổng công suất sản phẩm chính toàn nhà máy đạt 880.000 tấn/năm.

 Các sản phẩm của nhà máy đáp ứng nhu cầu của ngành sản xuất kinh cao cấp trong nước (kính tấm pin năng lượng mặt trời, TFT, cường lực, siêu trắng,...), chinh phục các thị trường tiêu chuẩn khắt khe như Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Indonesia… Dây chuyền sản xuất tại HPS mở rộng kế thừa và phát triển công nghệ từ hơn 30 nhà máy hàng đầu của châu Âu, phòng thí nghiệm đầu tư theo tiêu chuẩn Đức, vận hành tự động 100%, do chính người Việt kiến tạo và làm chủ, có tỷ lệ nội địa hóa đạt 60% với các cải tiến nổi bật, như: Làm chủ công nghệ sản xuất silica hàm lượng sắt thấp <80ppm, <60ppm và <40ppm; Ứng dụng các máy móc thiết bị mới nhất của EU/G7, nâng cấp hệ thống tự động hóa với thiết bị mới nhất của Siemens (Đức)…

 Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế (giữa) đi thăm thực tế nhà máy HPS

Ông Nguyễn Anh Nguyên, Giám đốc dự án, đại diện Ban Quản lý dự án HPS mở rộng chia sẻ: "Nhà máy HPS được khởi công xây dựng tháng 2/2020 và hoàn thành, vận hành thương mại tháng 7/2021, trở thành nhà máy chế biến cát và bột thạch anh ít sắt chất lượng cao tiên phong trong ngành khai khoáng với 4 yếu tố ưu việt. HPS kiên định gắn kết phát triển sản xuất với trách nhiệm cộng đồng, triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội thiết thực, ý nghĩa tại địa phương”, ông Nguyễn Anh Nguyên nói.

Tại lễ khánh thành này, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ UBND TP. Huế phát biểu ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương; đặc biệt là Tập đoàn Việt Phương, Công ty TNHH Huế Premium Silica trong thời gian ngắn các đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ để hoàn tất thủ tục, đưa dự án về đích đúng tiến độ. Khi đưa vào vận hành, hoạt động nhà máy này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương đề nghị Công ty Huế Premium Silica tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm sản xuất an toàn - hiệu quả - bền vững; tuân thủ các chuẩn mực môi trường, tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động địa phương, nâng dần tỷ lệ nội địa hóa, minh bạch trong quản trị và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để hoạt động hiệu quả…

