Hộ kinh doanh trong giai đoạn mới: Cùng Thái Sơn vững vàng chuyển đổi số

Kinh nghiệm triển khai giải pháp công nghệ trong lĩnh vực tài chính - kế toán - thuế

Năng lực của một đơn vị công nghệ không chỉ nằm ở thời gian hoạt động, mà còn ở khả năng thích ứng với thay đổi của chính sách và thị trường. Với nhiều năm phát triển trong lĩnh vực giải pháp tài chính - kế toán - thuế, Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn đã xây dựng năng lực triển khai cho cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong tiến trình số hóa.

Thay vì tiếp cận thuần túy về công nghệ, Thái Sơn tập trung chuyển hóa các quy định pháp lý phức tạp thành công cụ dễ sử dụng, giúp người dùng không chuyên vẫn có thể vận hành hiệu quả. Các giải pháp được phát triển dựa trên thực tiễn triển khai, phù hợp từ doanh nghiệp quy mô lớn đến nhu cầu đơn giản, linh hoạt của hộ kinh doanh.

Thái Sơn tham gia phối hợp cùng cơ quan thuế trong triển khai giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh.

Kinh nghiệm triển khai trên diện rộng giúp Thái Sơn chuẩn hóa quy trình, đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống. Thương hiệu ThaisonSoft hiện đã được hơn 100.000 doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn trên toàn quốc, tạo nền tảng để mở rộng hệ sinh thái giải pháp, hướng tới hộ kinh doanh trong bối cảnh yêu cầu minh bạch và tuân thủ ngày càng rõ nét.

Hộ kinh doanh trước yêu cầu mới về minh bạch và số hóa

Các quy định về thuế và hóa đơn đang được hoàn thiện theo hướng minh bạch, số hóa, đưa hộ kinh doanh vào một giai đoạn chuyển đổi quan trọng. Việc ghi nhận doanh thu, kê khai thuế hay sử dụng công cụ điện tử dần trở thành yêu cầu trong vận hành.

Tuy nhiên, với quy mô nhỏ và nguồn lực hạn chế, nhiều hộ kinh doanh vẫn gặp khó trong tiếp cận và triển khai giải pháp số. Áp lực tuân thủ quy định mới, trong khi vẫn phải duy trì hoạt động ổn định, khiến nhu cầu về các công cụ đơn giản, dễ sử dụng ngày càng rõ rệt.

Từ thực tế này, bài toán đặt ra không chỉ là chuyển đổi số, mà còn là lựa chọn giải pháp phù hợp với đặc thù hộ kinh doanh – khu vực chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế nhưng còn hạn chế về hạ tầng và công cụ hỗ trợ.

Giải pháp hóa đơn điện tử hỗ trợ hộ kinh doanh trong lộ trình minh bạch hóa giao dịch

Để đáp ứng yêu cầu minh bạch hóa giao dịch trong thực tế vận hành, việc ứng dụng hóa đơn điện tử đang trở thành giải pháp thiết thực đối với hộ kinh doanh. Thay vì phụ thuộc vào phương thức ghi chép thủ công hoặc các công cụ rời rạc, hộ kinh doanh cần một hệ thống giúp chuẩn hóa quy trình lập, quản lý và lưu trữ hóa đơn một cách đơn giản, dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định.

Giải pháp hóa đơn điện tử E-invoice hỗ trợ hộ kinh doanh xuất và quản lý hóa đơn thuận lợi

Giải pháp Hóa đơn điện tử E-invoice do Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn cung cấp được xây dựng nhằm giúp hộ kinh doanh thực hiện phát hành, quản lý và lưu trữ hóa đơn điện tử theo đúng quy định. Giải pháp hỗ trợ số hóa toàn bộ quy trình lập hóa đơn, giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công, hạn chế sai sót và giúp việc ghi nhận doanh thu trở nên minh bạch, thống nhất hơn trong quá trình vận hành thực tế.

Từ ghi chép thủ công đến quản lý số: bài toán vận hành của hộ kinh doanh

Song song với đó, khi quy mô kinh doanh mở rộng, hộ kinh doanh không chỉ đối mặt với yêu cầu minh bạch hóa giao dịch mà còn phát sinh áp lực lớn trong quản lý vận hành hằng ngày, từ theo dõi doanh thu, kiểm soát hàng hóa đến xử lý đơn hàng. Việc vận hành dựa trên sổ sách thủ công hoặc công cụ rời rạc khiến dữ liệu thiếu đồng bộ, gây khó khăn trong tổng hợp và đánh giá hiệu quả kinh doanh.

TruePos hỗ trợ Hộ kinh doanh số hóa toàn bộ hoạt động bán hàng.

Phần mềm Quản lý bán hàng TruePos của Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn được phát triển nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh số hóa toàn bộ hoạt động bán hàng trên một nền tảng thống nhất. Giải pháp giúp theo dõi doanh thu, đơn hàng và hàng hóa theo thời gian thực, từ đó giảm phụ thuộc vào phương pháp ghi chép thủ công, đồng thời nâng cao khả năng kiểm soát và quản lý hoạt động kinh doanh một cách hệ thống hơn trong giai đoạn chuyển đổi số.

Việc kết nối giữa quản lý bán hàng và hóa đơn điện tử giúp dữ liệu được đồng bộ, giảm thao tác thủ công và hỗ trợ hộ kinh doanh vận hành liền mạch hơn.

Dịch vụ hỗ trợ triển khai và vận hành đảm bảo quá trình sử dụng ổn định, xuyên suốt

Trong quá trình triển khai các giải pháp công nghệ cho hộ kinh doanh, Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn xây dựng hệ thống dịch vụ hỗ trợ đi kèm, đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong thực tế. Các dịch vụ được tổ chức theo hướng hỗ trợ kịp thời và xuyên suốt quá trình sử dụng, tập trung vào cài đặt, vận hành và xử lý vướng mắc, giúp hộ kinh doanh tiếp cận giải pháp thuận lợi hơn và hạn chế gián đoạn.

Đội ngũ hỗ trợ của Thái Sơn đồng hành cùng khách hàng trong quá trình triển khai và vận hành.

Đặc biệt, trong các giai đoạn cao điểm triển khai chính sách thuế, Thái Sơn tham gia các chương trình phối hợp cùng cơ quan thuế, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn người dùng. Qua đó, quá trình chuyển đổi và tuân thủ được thực hiện thuận lợi, nhất quán hơn trong thực tế..

Cùng hộ kinh doanh vững vàng trong giai đoạn chuyển đổi mới

Chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, hộ kinh doanh trở thành một trong những nhóm chịu tác động trực tiếp từ yêu cầu minh bạch hóa và chuẩn hóa hoạt động. Đây là giai đoạn không chỉ thay đổi về công cụ quản lý, mà còn đặt ra yêu cầu thích ứng toàn diện trong cách vận hành và tổ chức kinh doanh.

Trong tiến trình đó, Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn giữ vai trò đồng hành bền bỉ cùng hộ kinh doanh, không chỉ ở góc độ giải pháp công nghệ mà còn ở quá trình hỗ trợ triển khai và thích ứng thực tế. Sự đồng hành này góp phần giúp hộ kinh doanh từng bước ổn định trong chuyển đổi, hướng tới mô hình vận hành minh bạch, hiệu quả và phù hợp hơn với yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

Địa chỉ: https://thaison.vn/lien-he

Website: https://thaison.vn/

Hotline: 1900 4767 - 1900 4768

Facebook: https://www.facebook.com/THAISONSOFTVN.

Zalo: https://zalo.me/1607622818387702011.