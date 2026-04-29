Đẩy mạnh khởi nghiệp phụ nữ gắn với chuyển đổi số

Các đại biểu thể hiện quyết tâm cùng đoàn kết hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp

Đề án 2415 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tiếp nối thành công của Đề án 939 (giai đoạn 2017 - 2025), hướng đến nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Theo đó, đề án đặt mục tiêu nâng cao nhận thức về vai trò của khởi nghiệp và kinh tế tư nhân; tạo điều kiện để phụ nữ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh; đồng thời xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đồng bộ, hiệu quả. Đối tượng hỗ trợ khá rộng, bao gồm phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp, trong đó ưu tiên phụ nữ yếu thế, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đơn thân, khuyết tật, phụ nữ dân tộc thiểu số, lao động hồi hương… cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý.

Đề án cũng đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp; phát triển hệ sinh thái hỗ trợ; thúc đẩy mô hình kinh doanh bền vững gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; nâng cao năng lực tổ chức hội; hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường hợp tác quốc tế và huy động nguồn lực.

Phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp - Hành trình chuyển đổi số” năm 2026

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TP. Huế cho biết, những năm qua phong trào phụ nữ khởi nghiệp lan tỏa mạnh mẽ, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ đã hình thành, tạo việc làm, tăng thu nhập và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

“Phụ nữ Huế ngày càng khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, nhiều doanh nghiệp nữ đã ứng dụng công nghệ để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường. Tuy nhiên, chị em vẫn còn gặp khó khăn về nguồn lực, kỹ năng công nghệ và khả năng tiếp cận thị trường”, bà Loan nhấn mạnh.

Từ thực tiễn đó, việc triển khai Đề án 2415 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để phụ nữ mạnh dạn hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền kinh tế số.

Tại hội nghị, Hội LHPN TP. Huế đã phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp - Hành trình chuyển đổi số” năm 2026. Cuộc thi nhằm tìm kiếm, ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; khuyến khích phụ nữ ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh; đồng thời tạo môi trường kết nối, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, bền vững.