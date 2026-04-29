Đẩy mạnh khởi nghiệp phụ nữ gắn với chuyển đổi số

HNN.VN - Ngày 29/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Huế tổ chức hội nghị triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” (Đề án 2415) và phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp - Hành trình chuyển đổi số” năm 2026, mở ra giai đoạn mới trong thúc đẩy kinh tế nữ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương.

 Các đại biểu thể hiện quyết tâm cùng đoàn kết hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp

Đề án 2415 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tiếp nối thành công của Đề án 939 (giai đoạn 2017 - 2025), hướng đến nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Theo đó, đề án đặt mục tiêu nâng cao nhận thức về vai trò của khởi nghiệp và kinh tế tư nhân; tạo điều kiện để phụ nữ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh; đồng thời xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đồng bộ, hiệu quả. Đối tượng hỗ trợ khá rộng, bao gồm phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp, trong đó ưu tiên phụ nữ yếu thế, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đơn thân, khuyết tật, phụ nữ dân tộc thiểu số, lao động hồi hương… cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý.

Đề án cũng đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp; phát triển hệ sinh thái hỗ trợ; thúc đẩy mô hình kinh doanh bền vững gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; nâng cao năng lực tổ chức hội; hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường hợp tác quốc tế và huy động nguồn lực.

 Phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp - Hành trình chuyển đổi số” năm 2026

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TP. Huế cho biết, những năm qua phong trào phụ nữ khởi nghiệp lan tỏa mạnh mẽ, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ đã hình thành, tạo việc làm, tăng thu nhập và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

“Phụ nữ Huế ngày càng khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, nhiều doanh nghiệp nữ đã ứng dụng công nghệ để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường. Tuy nhiên, chị em vẫn còn gặp khó khăn về nguồn lực, kỹ năng công nghệ và khả năng tiếp cận thị trường”, bà Loan nhấn mạnh.

Từ thực tiễn đó, việc triển khai Đề án 2415 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để phụ nữ mạnh dạn hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền kinh tế số.

Tại hội nghị, Hội LHPN TP. Huế đã phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp - Hành trình chuyển đổi số” năm 2026. Cuộc thi nhằm tìm kiếm, ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; khuyến khích phụ nữ ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh; đồng thời tạo môi trường kết nối, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, bền vững.

Tin, ảnh: Thảo Vy
Hộ kinh doanh trong giai đoạn mới: Cùng Thái Sơn vững vàng chuyển đổi số

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch và số hóa, hộ kinh doanh đứng trước yêu cầu vừa tuân thủ quy định mới, vừa duy trì hoạt động ổn định. Chuyển đổi số vì thế không còn là lựa chọn, mà trở thành bước đi cần thiết để chuẩn hóa vận hành và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trên hành trình đó, Thái Sơn đồng hành, cung cấp các giải pháp công nghệ hỗ trợ hộ kinh doanh vận hành thuận lợi và phát triển bền vững.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyển sinh đại học năm 2026

Công tác tuyển sinh đại học những năm gần đây ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với xu hướng ổn định, tỷ lệ nhập học tăng cao và phương thức tuyển sinh ngày càng minh bạch. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những “nút thắt” cần tháo gỡ. Bước sang năm 2026, ngành giáo dục tiếp tục hoàn thiện quy trình, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời xây dựng chiến lược dài hạn nhằm nâng cao chất lượng nguồn tuyển.

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Huế: Khẳng định vai trò hạt nhân chuyển đổi số

Chiều 24/4, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế (HueIOC) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển (27/4/2006 - 27/4/2026). Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa; Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cùng cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành khoa học và công nghệ.

