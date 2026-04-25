Phường An Cựu ra mắt mô hình tuyến kiệt “Chuyển đổi số - Văn minh lan tỏa”

Đại diện lãnh đạo phường An Cựu cắm biển và ra mắt mô hình tuyến kiệt “Chuyển đổi số - Văn minh lan tỏa” tại kiệt 56 Hải Triều

Mô hình “Chuyển đổi số - Văn minh lan tỏa” được xây dựng theo hướng tuyến kiệt kiểu mẫu, gắn với ứng dụng công nghệ số trong quản lý, tuyên truyền và phục vụ đời sống Nhân dân. Việc ra mắt mô hình đánh dấu bước khởi đầu quan trọng, thể hiện tinh thần “Đoàn kết - Tiên phong - Đột phá - Phát triển”, đồng thời kỳ vọng sẽ được nhân rộng trong toàn phường.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao bảng công nhận “Tuyến kiệt chuyển đổi số” đối với kiệt 56 Hải Triều. Đồng thời, lắp đặt bảng “Tuyến kiệt Chuyển đổi số - Văn minh lan tỏa” tại đầu tuyến và tích hợp mã QR giúp người dân thuận tiện tra cứu thông tin.

Nội dung mã QR bao gồm các nhóm thông tin chính như: kết nối Fanpage của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức đoàn thể; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; giới thiệu khái quát về địa phương, cập nhật thông báo, hoạt động nổi bật. Ngoài ra, thông tin về tuyến kiệt, tiêu chí xây dựng “Văn minh - Chuyển đổi số” và các nội dung Nhân dân cần thực hiện cũng được cung cấp tại đây.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Cựu cũng công bố quyết định thành lập 38 Tổ tuyên truyền văn minh đô thị tại 38 tổ dân phố. Đây được xem là lực lượng nòng cốt nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần triển khai hiệu quả mô hình tại cơ sở. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức còn trao 15 suất quà cho học sinh, đoàn viên có thành tích học tập tốt và hội viên Hội Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến kiệt. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, gắn kết cộng đồng.

Hoạt động trên có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, từng bước đưa công nghệ số vào đời sống cộng đồng. Đồng thời, cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về chuyển đổi số quốc gia gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng tới phổ cập kỹ năng số, AI cho toàn dân.