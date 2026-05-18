“Cộng đồng chung tay phòng, chống thiên tai”

Hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT năm 2026 và Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống PCTT Việt Nam (22/5/1946 - 22/5/2026).

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đại diện 40 phường, xã trên địa bàn TP. Huế đã đánh giá kết quả công tác PCTT thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2025; đồng thời, đề ra các giải pháp ứng phó trong năm 2026, trọng tâm là những tháng cuối năm.

Nhiều bài học kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong ứng phó biến đổi khí hậu và PCTT cũng được các địa phương chia sẻ tại tọa đàm. Đây được xem là cơ sở quan trọng giúp các đơn vị, địa phương chủ động hơn trong triển khai nhiệm vụ, nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ tháng 8 đến tháng 10/2026 có khả năng xuất hiện khoảng 6 - 7 cơn bão; từ tháng 10 đến tháng 12 có khoảng 2 - 3 cơn bão. Các cơn bão được dự báo có cường độ mạnh, quỹ đạo diễn biến phức tạp; trong đó, có khoảng 1 - 2 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn TP. Huế trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11.

Mưa lũ lớn trong những tháng cuối năm 2025 đã gây sạt lở dọc bờ sông, suối trên địa bàn xã A Lưới

Mùa mưa năm 2026 được nhận định không cực đoan như năm 2025. Tuy nhiên, từ tháng 9 đến tháng 12 vẫn có khả năng xuất hiện 3 - 5 đợt lũ, tập trung chủ yếu vào tháng 10 và 11...

Trước tình hình đó, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế đề nghị các đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn và mưa lớn; chủ động rà soát các phương án PCTT; kiểm tra an toàn hồ đập trước mùa mưa lũ; xây dựng kế hoạch sơ tán người và tài sản tại các khu vực có nguy cơ cao; chú trọng phòng ngừa lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt đô thị và đảm bảo thông tin dự báo được truyền tải kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.