Phát động giải thưởng “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026”

Quang cảnh lễ phát động.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng; Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông cùng các nhà sáng tạo nội dung, nghệ sĩ… tham dự lễ phát động.

Giải thưởng truyền thông về quyền con người tại Việt Nam “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026” được tổ chức nhằm thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam, đồng thời góp phần triển khai chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài theo Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 27/1/2026 về Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bước sang năm thứ tư tổ chức, “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” không chỉ là sân chơi sáng tác ảnh và video mà trở thành hoạt động truyền thông có ý nghĩa sâu sắc về quyền con người tại Việt Nam. Qua ngôn ngữ hình ảnh, giải thưởng tạo diễn đàn sáng tạo rộng mở để mỗi người dân kể những câu chuyện chân thực, sinh động về cuộc sống, con người và sự đổi thay của đất nước.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thúc đẩy phát triển bền vững, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách, Giải thưởng “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026” được tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh và lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội, đồng thời khẳng định những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trên nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh: Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, cạnh tranh chiến lược, thông tin và chiến tranh thông tin trên không gian mạng ngày càng gay gắt. Công tác truyền thông về con người không chỉ là hoạt động tuyên truyền theo cách truyền thống mà đã trở thành một bộ phận quan trọng của hệ thống quản trị thông tin quốc gia hiện đại. Một quốc gia không chỉ được nhận diện bằng quy mô kinh tế hay tiềm lực khoa học công nghệ, quốc phòng mà còn bằng khả năng lan tỏa giá trị, tạo dựng niềm tin xã hội và định hình hình ảnh quốc gia trên không gian truyền thông quốc tế.

Trong môi trường số hiện nay, mỗi thông tin tích cực, mỗi hình ảnh chân thực, mỗi câu chuyện giàu tính nhân văn về đất nước và con người Việt Nam đều góp phần hình thành dòng thông tin chính thống của quốc gia, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, nâng cao sức mạnh mềm và củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Từ góc độ đó, Giải thưởng "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026" không chỉ là giải thưởng truyền thông, hay một sân chơi sáng tạo nghệ thuật đơn thuần, mà còn là một cấu phần quan trọng trong quá trình xây dựng thế trận thông tin tích cực của Việt Nam trên môi trường số toàn cầu.

Qua ba mùa tổ chức, giải thưởng đã từng bước khẳng định uy tín và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Thông qua những tác phẩm chân thực và giàu cảm xúc, giải thưởng góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và thành tựu to lớn của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước lấy con người làm trung tâm, tăng cường sự hiểu biết, thiện cảm và đồng thuận quốc tế đối với Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhân văn và hạnh phúc.

Giải thưởng cũng góp phần từng bước hình thành nguồn dữ liệu và hệ sinh thái nội dung tích cực phục vụ truyền thông quốc gia trên môi trường số, qua đó nâng cao năng lực quảng bá hình ảnh đất nước, củng cố sức mạnh mềm và tăng cường vị thế của Việt Nam trên không gian truyền thông quốc tế.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức kêu gọi các tác giả chuyên và không chuyên, công dân Việt Nam và bạn bè quốc tế ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc sống Việt Nam hôm nay, từ nhịp sống đô thị, sự đổi thay ở nông thôn đến những câu chuyện đời thường tại miền núi, biên giới, hải đảo. Đó có thể là những nụ cười bình dị, tinh thần vượt khó trong lao động, học tập, sáng tạo hay những chuyển biến tích cực trong đời sống cộng đồng... qua đó góp phần khắc họa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, phát triển và hạnh phúc.

Giải thưởng năm 2026 tiếp tục được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với hai hạng mục: ảnh và video. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên. Các tác phẩm dự thi cần bảo đảm tính chân thực, có giá trị nghệ thuật và truyền thông, phản ánh rõ nét thành tựu phát triển của đất nước, đồng thời, truyền tải thông điệp tích cực, nhân văn theo chủ đề “Hạnh phúc từ những điều giản dị”.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ sau lễ phát động đến hết ngày 30/8/2026. Tác phẩm được tiếp nhận trực tuyến tại website: https://happy.vietnam.vn.

Các tác phẩm tham dự sẽ được chấm chọn qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo bởi hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh và điện ảnh có uy tín, bảo đảm tính khách quan, minh bạch và chất lượng chuyên môn. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào quý IV/2026 tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động trao giải, “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026” còn bao gồm chuỗi hoạt động truyền thông quy mô lớn như Ngày hội Việt Nam hạnh phúc, triển lãm các tác phẩm xuất sắc, các sự kiện hưởng ứng tại nhiều địa phương và hoạt động quảng bá trên các nền tảng truyền thông trong nước, quốc tế… qua đó góp phần đưa hình ảnh Việt Nam - một quốc gia tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người lan tỏa rộng rãi tới bạn bè thế giới.

https://nhandan.vn/phat-dong-giai-thuong-viet-nam-hanh-phuc-happy-vietnam-2026-post963670.html