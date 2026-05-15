Đóng góp của trí thức Huế trong đổi mới, sáng tạo, phát triển của thành phố

HNN.VN - Sáng 15/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế tổ chức tọa đàm - hội thảo khoa học với chủ đề: "Sự đóng góp của trí thức Huế trong công cuộc đổi mới, sáng tạo và phát triển thành phố ở tâm thế mới". Đây là sự kiện hưởng ứng Ngày Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo (18/5) năm 2026. Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp và các chuyên gia đầu ngành.

 Nhiều tham luận, ý kiến tập trung vào các vấn đề cơ chế, chiến lược để thành phố Huế phát triển bền vững

Phát biểu khai mạc, TS. Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế nhấn mạnh, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển có ý nghĩa đặc biệt. Là một thành phố di sản trong thời đại số nên cần quản trị di sản bằng dữ liệu, phát triển du lịch bằng sáng tạo, bảo vệ cảnh quan bằng khoa học môi trường, tổ chức dịch vụ công bằng công nghệ và nuôi dưỡng con người bằng giáo dục khai phóng, nhân văn, hội nhập. Để thực hiện những nhiệm vụ này đòi hỏi phải có sự tham gia, kết nối của đội ngũ trí thức, nhà khoa học.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đặt vào vị trí động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trên tinh thần đó, thành phố Huế đang cụ thể hóa thành các mô hình có khả năng đi vào đời sống, nhất là trong bối cảnh thành phố đang vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó đặc biệt cần phát huy vai trò, sự đóng góp của đội ngũ trí thức Huế gắn với nhu cầu thực tế của địa phương, kết nối chuyên gia với chính quyền cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng.

Hội thảo cũng đặt ra những vấn đề cần thảo luận, làm rõ để phát huy vai trò, đóng góp của trí thức Huế trong các nhiệm vụ cụ thể của thành phố, như: Xây dựng chính quyền số và dữ liệu đô thị; bảo tồn và phát huy di sản bằng công nghệ; phát triển kinh tế xanh, du lịch xanh và công nghiệp văn hóa; thương mại hóa kết quả nghiên cứu; thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ; đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Huế.

 PGS. TS. Lê Văn Thăng, Nguyên Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và Công nghệ sinh học - Đại học Huế góp ý, thảo luận tại hội thảo

Chương trình hội thảo có các tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia đi sâu phân tích, nêu thực trạng tồn tại và đề xuất các giải pháp phát huy vai trò tri thức trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó có các tham luận: Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức góp phần xây dựng và phát triển thành phố Huế "xanh - thông minh - giàu bản sắc"; Đồng kiến tạo tri thức và hợp tác xuyên ngành: Giải pháp phát huy nguồn lực tri thức trong giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển cộng đồng bền vững ở thành phố Huế; Sự đồng hành giữa giới trí thức và cộng đồng doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới quy trình sản xuất.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tâm huyết đã đề xuất các cơ chế mới để thúc đẩy sự đóng góp của trí thức vào quá trình quản trị, đổi mới sáng tạo và phát triển thành phố trong thời kỳ mới. Trong đó, các chế được các nhà khoa học và các chuyên gia tập trung thảo luận liên quan đến việc "đặt hàng" của chính quyền cho đội ngũ trí thức tốt hơn; ứng dụng kết quả nghiên cứu đúng thời điểm, hiệu quả; cơ chế để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; không gian thử nghiệm cho trí thức trẻ; cơ chế để các hội thành viên của Liên hiệp Hội trở thành mạng lưới chuyên gia có khả năng tham gia giải quyết các bài toán phát triển của thành phố.

HOÀI THƯƠNG
 Từ khóa:
Hội thảotrí thức Huếđổi mớisáng tạophát triểnđóng gópkhoa học công nghệ
Phát huy vai trò Cựu chiến binh trong các phong trào

Sáng 15/5, Cụm thi đua số 4 Hội Cựu chiến binh Việt Nam (bao gồm 5 tỉnh, thành Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP. Huế) tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển

Tại Hội thảo khoa học “Huế trong tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước (1986 – 2026)” do Hội Khoa học Lịch sử TP. Huế tổ chức diễn ra ngày 12/5, các chuyên gia nhận định, trải qua 40 năm, công cuộc đổi mới đã tạo nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Với Huế, đã có những bước chuyển mình quan trọng bước phát huy tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là giá trị di sản văn hóa.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ, nhìn từ một hội thảo

Một trong những nội dung xuyên suốt của Hội thảo khoa học về “Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 50-CT/TW” vừa được Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức là yêu cầu đổi mới sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất, gắn với giải quyết các vấn đề cụ thể ở cơ sở.

Mở thế phát triển từ những cây cầu

Cuộc gặp mặt hằng năm vào dịp lễ 30/4 của hội những người bạn phổ thông cơ sở chúng tôi ở phường Thanh Thủy năm nay có một điểm nhấn đặc biệt. Trước khi về biển Vinh Thanh (xã Phú Vinh) gặp gỡ và giao lưu, chúng tôi có chuyến ngược xe ghé thăm cầu vượt cửa biển Thuận An trong ngày chính thức thông xe kỹ thuật. Ở đó, chúng tôi được hòa chung niềm vui khi cùng với rất đông người dân tận mắt chiêm ngưỡng dáng hình cây cầu hiện đại này sau bao năm đợi chờ.

