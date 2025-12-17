Nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở Huế

Đại biểu ứng dụng Hue-S để quét mã QR xác nhận tham dự và "họp không giấy tờ"

Năm 2025, thành phố Huế đạt được kết quả nổi bật khi Chỉ số PII vươn lên Top 5 cả nước và được công nhận là Top 10 địa phương tiêu biểu năm 2025 trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST), tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn 2026 - 2030. Trước đó, thành phố Huế đã được Bộ KH&CN, chuyên gia, các tổ chức khởi nghiệp đánh giá cao, đặc biệt vinh dự là 1 trong 3 địa phương trên toàn quốc được Chương trình khởi nghiệp Quốc gia chứng nhận tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đạt danh hiệu "Địa phương cống hiến tích cực cho hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2021" và danh hiệu "Thành phố hấp dẫn về khởi nghiệp ĐMST" do Hiệp hội phần mềm VINASA tổ chức năm 2022.



Đạt được những kết quả nổi bật trên là nhờ những chính sách, kế hoạch được triển khai sớm và phù hợp với thực tiễn, thiết thực, bám sát nội dung thuộc Đề án 844 của Chính phủ. Qua đó giúp hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa đến các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể cũng như các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn. Các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp cũng được kết nối để đồng hành và tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp ở địa phương...



Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố Huế tiếp tục xác định KHCN, ĐMST và khởi nghiệp sáng tạo là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Huế trở thành trung tâm lớn về khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu của cả nước. Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST theo hướng đồng bộ, bền vững, gắn với lợi thế đặc thù của địa phương; tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí thành phần của Chỉ số PII, đặc biệt là các tiêu chí Huế còn hạn chế.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Sơn, TUV, Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh, là địa phương đạt Top 5 Chỉ số PII và xếp vị trí thứ 2 toàn quốc về chuyển đổi số là thành tích chung của toàn thể các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Thời gian tới, để duy trì và tăng bậc, vị thứ về ĐMST, chuyển đổi số, thành phố tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm để nâng cao Chỉ số PII và đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.



Đối với một số giải pháp nâng cao Chỉ số PII, thành phố tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, gắn kết quả PII với đánh giá hiệu quả điều hành, quản lý của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển KHCN, ĐMST và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao; phát triển thị trường KH&CN và tài sản trí tuệ, đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Huế cho các tập thể, cá nhân có thành xuất sắc, đóng góp cho phát triển đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp

Về giải pháp đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, ngành KH&CN triển khai hiệu quả Đề án "Cố đô khởi nghiệp"; duy trì và nâng cao chất lượng Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Huế; tăng cường các hoạt động ươm tạo, huấn luyện, kết nối đầu tư. Giám đốc Sở KH&CN cũng đề nghị các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh chuyển đổi và phát triển hạ tầng số. Phát triển hạ tầng băng thông rộng tốc độ cao, mạng 5G và các nền tảng số dùng chung; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Kết nối các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố, làm rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan đầu mối chủ trì và các cơ quan phối hợp. Đặc biệt hình thành và phát triển các thiết chế trong hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm hỗ trợ phát triển các dự án, sản phẩm khởi nghiệp, kết nối thị trường...



Tại hội thảo, Chủ tịch Quỹ Đầu tư mạo hiểm WeAngels Capital - Lê Mỹ Nga đã chia sẻ về kinh nghiệm, kết nối, vai trò của quỹ đầu tư mạo hiểm trong việc thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo cũng như sẵn sàng đồng hành hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, ĐMST ở Huế. Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Huế - Cung Trọng Cường trao đổi, đề xuất một số giải pháp nâng cao chỉ số PII và hệ sinh thái ĐMST thành phố Huế.

Bấm nút công bố nền tảng hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố Huế

Trong khuôn khổ hội thảo, Sở KH&CN bấm nút ra mắt nền tảng "Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố Huế"; đồng thời định hướng triển khai KHCN, ĐMST và chuyển đổi số theo hướng tiếp cận KPI. Trung tâm IOC - Sở KH&CN tổ chức tập huấn chuyển giao Hệ thống họp không giấy tờ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; hướng dẫn, làm chủ công nghệ số hóa hiện trạng trên nền tảng Hue-S phục vụ cho đô thị thông minh cấp xã.

Tại hội thảo, có 9 tập thể và 9 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Huế vì đã có nhiều đóng góp cho công tác ĐMST, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Huế trong thời gian qua.