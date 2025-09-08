Hỗ trợ, hợp tác thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Dự hội nghị, về phía Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam có Giáo sư, Viện Sĩ Châu Văn Minh, UVTW Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Về phía lãnh đạo thành phố Huế có, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình.

Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và Cứu hộ động, thực vật được hình thành tại Phong Điền trên cơ sở hợp tác giữa 2 bên

Thành quả về khoa học công nghệ



Ngày 8/4/2022, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và UBND thành phố Huế đã ký Bản thỏa thuận Hợp tác về KH&CN giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Sau hơn 3 năm triển khai, thành phố Huế đã tích cực tạo điều kiện, thực hiện các thủ tục giao đất để Viện Hàn lâm xây dựng và phát triển Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung đồng thời tiếp tục triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng, hình thành các trung tâm nghiên cứu ứng dụng và xử lý sự cố môi trường biển.



Việc phát triển Trung tâm Bảo tồn Tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và Cứu hộ động, thực vật Phong Điền cùng với sự hỗ trợ phát triển Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung (trực thuộc Sở KH&CN) đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, giáo dục và phát triển du lịch sinh thái cho thành phố Huế và các vùng lân cận. Viện cũng đã đầu tư nhiều gói kinh phí để phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nâng cao năng lực nghiên cứu.



Trong giai đoạn này, hai bên đã triển khai nhiều đề tài, dự án KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trong đó nhiều nghiên cứu mang tính cấp bách về bảo tồn nguồn lợi thủy sản, phát triển dược liệu, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, như: Dự án phát triển nguồn lợi cá bống thệ, dự án ứng dụng công nghệ sinh học xử lý đất nhiễm dioxin tại sân bay A So (A Lưới)…



Bên cạnh đó, các nhà khoa học của Viện Hàn lâm đã tham gia tích cực trong các Hội đồng khoa học, tư vấn chuyên môn, hỗ trợ địa phương giải quyết các vấn đề cấp bách, tiêu biểu như tham gia Hội đồng tư vấn KH&CN thẩm định phương án công nghệ dự án Nhà máy Kanglongda Huế...

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam để thúc đẩy KHCN địa phương phát triển

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương ghi nhận những đóng góp, hỗ trợ và đồng hành của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đối với thành phố trong thời gian qua. Đồng thời cho biết, ngày 30/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1745/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với trung tâm giáo dục - đào tạo và y tế chuyên sâu; là trung tâm của các điểm đến triển lãm quốc gia, quốc tế về khoa học y sinh học, dược học, công nghệ thông tin, chuyển đổi số và khoa học bảo vệ môi trường, vật liệu mới...



Thành phố Huế tin tưởng, với uy tín và năng lực nghiên cứu của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam cùng với tiềm năng, lợi thế và quyết tâm đổi mới của thành phố Huế, giai đoạn hợp tác mới 2025 - 2030 sẽ tạo nên những bước tiến vượt bậc, góp phần khẳng định vị thế của Huế không chỉ là trung tâm văn hóa, du lịch mà còn là trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.



Tiếp tục hợp tác chuyên sâu



Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu khẳng định, rất nhiều mục tiêu và thách thức đặt ra đối với thành phố, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang quyết tâm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thông qua buổi làm việc, ký kết thỏa thuận này, thành phố Huế mong tiếp tục nhận được sự tư vấn, hỗ trợ và đồng hành của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam để giúp thành phố Huế tạo nên những bước tiến vượt bậc, góp phần khẳng định vị thế của Huế không chỉ là trung tâm văn hóa, du lịch mà còn là trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, UVTW Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam mong muốn 2 bên có thêm nhiều hợp tác chuyên sâu

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao thành phố Huế đã có nhiều cơ chế khuyến khích các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp của thành phố trong việc phối hợp, tiếp nhận chuyển giao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, công nghệ mới của Viện Hàn lâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh đề nghị thành phố Huế và Viện cần tiếp tục có hoạt động phối hợp để đặt hàng và đề xuất các nhiệm vụ KH&CN phù hợp với thực tiễn của địa phương; có hình thức cụ thể cho việc gắn kết các hoạt động triển khai KH&CN với đào tạo, nâng cao trình độ cho nguồn nhân lực tại địa phương. Về phía Viện cam kết sẽ tiếp tục tăng cường nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, phấn đấu đưa thành phố Huế sớm trở thành trung tâm KH&CN của cả nước.

UBND TP. Huế và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác hoạt động KHCN giai đoạn 2025 - 2030

Triển khai ứng dụng các thành tựu KH&CN, sáng chế, giải pháp hữu ích vào việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hiện đại hóa sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp của thành phố tiếp nhận và áp dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN mới của Viện Hàn lâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Ký kết Thỏa thuận hợp tác hoạt động KH&CN giai đoạn 2025 - 2030, UBND thành phố Huế và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hợp tác về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; Hợp tác trong nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; Hợp tác về phát triển nhân lực KH&CN; Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ...