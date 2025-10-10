Tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Các học viên thao tác sử dụng các ứng dụng AI

Các báo cáo viên đến từ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế đã truyền đạt nhiều chuyên đề thiết thực về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ, tối ưu hóa công việc và cải tiến quy trình hành chính. Các đại biểu được giới thiệu, hướng dẫn sử dụng một số công cụ AI phổ biến hiện nay như ChatGPT, Grok, Gemini, Claude, Kimi… phục vụ công tác tham mưu, tổng hợp, phân tích tài liệu, xây dựng báo cáo và lập kế hoạch công tác.

Bên cạnh phần lý thuyết, học viên còn được thực hành và trao đổi kinh nghiệm trong việc khai thác AI an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu suất xử lý công việc, rút ngắn thời gian, tăng tính chính xác và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Phong Phú nhấn mạnh: Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang bước vào giai đoạn tăng tốc, trí tuệ nhân tạo không chỉ là công nghệ thúc đẩy năng suất mà còn là năng lực cốt lõi để hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, điều hành của chính quyền cơ sở. Việc trang bị kỹ năng ứng dụng AI giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, rút ngắn thời gian xử lý công việc, hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, kỳ vọng sau lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của phường sẽ vận dụng linh hoạt các công cụ AI vào thực tiễn, hình thành thói quen làm việc hiện đại, đảm bảo an toàn thông tin và tuân thủ quy định trong quá trình sử dụng công nghệ mới.