Phát triển đô thị Huế: Xanh - Thông minh - Bền vững

Chuyên gia, nhà quản lý trao đổi, chia sẻ thực trạng, định hướng về phát triển đô thị Huế tại hội thảo

Cơ hội và thách thức trong hành trình phát triển



Nền tảng, nguồn lực trọng yếu cho sự phát triển của đô thị Huế chính là hệ thống di sản văn hóa và lịch sử vô giá. Bên cạnh đó, một trong những thành tố quan trọng trong việc kiến tạo đô thị Huế mẫu mực về xanh, thông minh và bền vững phải kể đến vai trò của khoa học công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Trong hơn 6 năm qua, Huế đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Ứng dụng Hue-S đã trở thành công cụ tương tác hiệu quả giữa chính quyền và người dân. Hệ thống camera giám sát ứng dụng AI đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Công tác cải cách hành chính và phát triển kinh tế số của Huế cũng là điểm sáng quốc gia, với 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình và kinh tế số đóng góp hơn 11% GRDP.



Trong phát triển đô thị thông minh, Huế đã ứng dụng công nghệ số hóa hiện đại để xây dựng chính quyền số và hạ tầng dữ liệu cốt lõi; Phát triển ứng dụng và dịch vụ thông minh phục vụ người dân. Trong phát triển đô thị xanh, Huế đã có nhiều chương trình, giải pháp công trình và phi công trình về bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Để phát triển đô thị bền vững, Huế không ngừng ứng dụng KHCN, CĐS để nâng cao chất lượng sống và sự hài lòng của người dân, cải cách hành chính và phát triển kinh tế số, thúc đẩy kinh tế tri thức và ĐMST...



Tuy nhiên, hành trình xây dựng đô thị thông minh vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt là về nguồn lực tài chính. TS. Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp Hội cho rằng, việc xây dựng hạ tầng số đồng bộ, trung tâm dữ liệu đủ mạnh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đòi hỏi sự đầu tư lớn và dài hạn. Do đó, việc mở rộng các mô hình hợp tác công - tư (PPP) được xem là giải pháp then chốt để huy động nguồn lực xã hội, như kinh nghiệm thành công từ Singapore hay Dubai.

Nhiều giá trị di sản, văn hóa kết hợp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đang khẳng định vị mục tiêu phát triển của đô thị Huế "Xanh - Thông minh - Bền vững"

Song hành với phát triển thông minh là mục tiêu xây dựng một đô thị xanh và có khả năng thích ứng cao. Huế là đô thị có mật độ cây xanh cao nhất Việt Nam, được vinh danh là "Thành phố xanh quốc gia". Tuy nhiên, các không gian xanh và mặt nước đang đối mặt với nguy cơ bị thu hẹp và ô nhiễm do quá trình đô thị hóa thiếu kiểm soát. Các làng ven đô, vốn là vành đai sinh thái và là nơi lưu giữ bản sắc kiến trúc nhà vườn, đang bị bê tông hóa, phá vỡ cấu trúc truyền thống. Thêm vào đó, Huế là vùng trũng, thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt, đòi hỏi các giải pháp quy hoạch và kiến trúc thích ứng một cách cấp bách.



Để hiện thực hóa tầm nhìn về một đô thị Huế bền vững, việc phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là chìa khóa then chốt. Huế có tiềm năng lớn để phát triển các ngành kinh tế dựa trên lợi thế di sản và tài nguyên thiên nhiên như du lịch xanh, nông nghiệp hữu cơ và công nghiệp văn hóa...



Nâng tầm giá trị, đưa đô thị Huế phát triển



Tại diễn đàn hội thảo, các chuyên gia trong nước và các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc đã tập trung thảo luận sâu vào các nhóm vấn đề chính: Chiến lược phát triển đô thị thông minh, Bảo tồn và phát huy giá trị di sản, Quy hoạch đô thị xanh và thích ứng BĐKH, Phát triển kinh tế xanh và du lịch bền vững...



TS. Phan Thanh Hải, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế cho rằng, Huế luôn kiên định quan điểm phát triển trên nền tảng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản Cố đô cùng bản sắc văn hóa đặc trưng. Huế xác định di sản là một trong những trụ cột quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội một cách hài hòa và bền vững.

Giải mã thế sơn - thủy của lưu vực sông Hương và định hướng tương lai Huế thông qua phát triển bảo tàng sinh thái cộng đồng, GS.TS. Satoh Shigeru, Giáo sư danh dự Đại học Waseda, Nhật Bản cho rằng, cảnh quan sơn - thủy của Huế, cùng với di sản văn hóa phong phú và các cấu trúc cộng đồng đang phát triển, đã đặt Huế vào vị thế của một mô hình tiên phong về hồi sinh vùng theo hướng bền vững và nhân văn. Bằng cách kết hợp trí tuệ truyền thống với quản trị có sự tham gia và thiết kế sinh thái, Huế có thể truyền cảm hứng cho những mô hình phát triển dựa trên di sản mới, không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà còn trong khu vực và trên thế giới.



GS.TS. Shigeru Satoh cũng hiến kế, trong phát triển đô thị, Huế nên hướng đến lựa chọn 5 lĩnh vực chiến lược để phát triển thành những ngành công nghiệp mới: Công nghiệp công nghệ cao và số hóa, công nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe, công nghiệp văn hóa và sáng tạo, công nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn, du lịch thông minh và bền vững.



Tại hội thảo, ông Nguyễn Dương Anh, Phó Giám đốc Sở KH&CN cũng nêu rõ vai trò của KH&CN, ĐMST và CĐS trong việc thúc đẩy phát triển đô thị Huế trở thành một đô thị thông minh kiểu mẫu, tiên phong trong khu vực miền Trung. Huế ưu tiên tích hợp, nâng cấp các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục, giao thông và thanh toán số trên nền tảng Hue-S; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại như AI, Big Data, IoT, blockchain trong quản lý, giám sát và điều hành đô thị. Hoàn thiện hạ tầng và thể chế số đồng bộ, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và hệ thống báo cáo điều hành dựa trên dữ liệu số, tạo nền tảng cho chính quyền số hiệu quả, minh bạch và thân thiện.

Một số sản phẩm thân thiện góp phần vào giải pháp phát triển đô thị Huế xanh, thông minh, bền vững được giới thiệu tại hội thảo

Một số nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước cũng đã trao đổi, làm rõ kết quả nổi bật về tăng trưởng xanh hướng đến phát triển bền vững tầm nhìn đến năm 2050; những đề xuất, khuyến nghị nâng cao hiệu quả tăng trưởng xanh hướng đến phát triển bền vững tại thành phố Huế. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng đóng góp những kiến nghị, giải pháp thiết thực và khả thi, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Huế trở thành một đô thị xanh - thông minh - bền vững, đô thị di sản đặc trưng.