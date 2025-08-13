  • Huế ngày nay Online
Định hướng các giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

HNN.VN - Ngày 13/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội thảo "Định hướng các giải pháp phát triển Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trên địa bàn thành phố Huế trong giai đoạn mới" nhằm cùng nhau thảo luận, chia sẻ, hiến kế để cùng thống nhất phương án thúc đẩy hệ sinh thái KNĐMST của địa phương vượt khó, vươn tầm cao mới.

Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệpTriển vọng từ các dự án khoa học, công nghệ Nghiên cứu xây dựng mô hình khởi nghiệp từ việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học

 Ông Trương Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn KNĐMST quốc gia chia sẻ nhiều vấn đề thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của địa phương

Từ năm 2016 đến nay, để triển khai hệ sinh thái KNĐMST, thành phố Huế đã xây dựng các kế hoạch, chính sách về KNĐMST; xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, thiết chế phục vụ hoạt động KNĐMST; kết nối cộng đồng hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST; các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, tổ chức các cuộc thi KNĐMST... Mặc dù đã kết nối, hình thành không gian sáng tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại địa phương, song vẫn còn những hạn chế, chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế.

Việc điều phối, kết nối các thành tố trong hệ sinh thái KNĐMST còn hạn chế. Mối quan hệ giữa các sở, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp chưa chặt chẽ. Nguồn lực hỗ trợ chưa được huy động đồng bộ, dẫn đến tình trạng chồng chéo, hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ hình thành doanh nghiệp thực sự từ các dự án cuộc thi còn thấp, phản ánh sự thiếu hụt về kiến thức thị trường, kỹ năng điều hành và định hướng phát triển dài hạn. Cơ chế hỗ trợ còn thiếu về hỗ trợp pháp lý hình thành doanh nghiệp, thiếu chương trình cố vấn chuyên sâu, ươm tạo và kết nối đầu tư.

Các dự án vẫn còn thiên về nông nghiệp, chế biến, khai thác tài nguyên bản địa, ít dự án công nghệ cao. Việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, sáng chế và tài sản trí tuệ vào khởi nghiệp còn hạn chế. Ngoài ra, thiếu các quỹ đầu tư mạo hiểm và tổ chức tài chính hỗ trợ khiến các dự án khó tiếp cận nguồn vốn, nhất là ở giai đoạn khởi nghiệp ban đầu.

 Đại diện doanh nghiệp khởi nghiệp chia sẻ, đóng góp ý kiến tại hội thảo

Tại hội thảo, Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ, tham vấn từ các chuyên gia KNĐMST, các doanh nghiệp khởi nghiệp, các sở, ban, ngành... để cùng thúc đẩy hệ sinh thái KNĐMST địa phương phát triển bền vững. Sở KH&CN cũng đưa ra các giải pháp trong thời gian tới. Trong đó, cần đẩy mạnh liên kết giữa các sở, ban, ngành với trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các dự án khởi nghiệp. Sở KH&CN giữ vai trò điều phối, kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái KNĐMST, đảm bảo hỗ trợ khởi nghiệp đồng bộ và bền vững.

Hiện nay, Sở KH&CN đang xây dựng nền tảng Hệ sinh thái KNĐMST, đưa toàn bộ hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp lên không gian số, nhằm hỗ trợ toàn diện quá trình phát triển dự án, từ ý tưởng đến phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng mô hình Trung tâm ĐMST/Hỗ trợ KNST trực thuộc UBND thành phố, hướng tới xây dựng Trung tâm ĐMST/Hỗ trợ KNST khu vực miền Trung tại Huế; nghiên cứu hình thành Quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về vốn cho các dự án khởi nghiệp tiềm năng...

HOÀI THƯƠNG
