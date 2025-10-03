Viettel Y-Fest 2025: Kết nối công nghệ, trái tim và di sản tại Cố đô Huế

Viettel Y-Fest 2025 chính thức khởi động hành trình xuyên Việt từ Huế trong các ngày 3-5/10, đi qua 6 tỉnh, thành gồm Huế, An Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk, Hải Phòng và kết thúc bằng siêu đại nhạc hội tại TP.Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình tham quan, trải nghiệm các ứng dụng công nghệ số tại Y-Fest 2025

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp của Viettel Telecom và các đơn vị phối hợp. Ông nhấn mạnh, việc chọn Huế làm điểm khởi đầu cho chuỗi sự kiện âm nhạc - công nghệ lớn nhất năm mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, góp phần quảng bá hình ảnh Cố đô và khơi dậy tinh thần sáng tạo, hội nhập của giới trẻ trong kỷ nguyên số.

“Chúng tôi tin rằng Y-Fest 2025 sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, kết nối giá trị văn hóa - công nghệ, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Huế trở thành thành phố văn hóa - công nghệ của Việt Nam”, ông Bình nói.

Sau ba năm gián đoạn, Y-Fest 2025 trở lại đầy ấn tượng, trở thành chuỗi sự kiện âm nhạc – công nghệ được giới trẻ mong chờ nhất. Chủ đề “Hòa nhịp thấu cảm” mang thông điệp nhân văn: công nghệ không chỉ là công cụ, mà còn là cầu nối cảm xúc và sẻ chia giữa con người.

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và quốc tế, được thay đổi theo từng điểm đến. Đáng chú ý, nhiều nghệ sĩ trở về biểu diễn tại quê hương như Quang Hùng MasterD (Huế), Isaac (Cần Thơ), Vũ Cát Tường (An Giang)...

Một điểm nhấn độc đáo của Y-Fest 2025 là “Bảo tàng số”, không gian trải nghiệm nghệ thuật do nhóm nghệ sĩ đa ngành Fustic.Studio thực hiện - đơn vị từng hợp tác với Bảo tàng V&A (Anh), Liên Hợp Quốc (Thụy Sĩ), TIME100, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF)...

Khác với bảo tàng truyền thống, Bảo tàng số là không gian tương tác đa giác quan, nơi người tham dự không chỉ chiêm ngưỡng mà còn trở thành một phần của tác phẩm sáng tạo. Không gian này gồm ba khu vực chính: AI Y-Fest Studio - khám phá phiên bản số hóa của chính mình; Nét vẽ độc bản - sáng tạo hình ảnh về thế giới tương lai; Chân dung bản sắc - trình diễn công nghệ tạo sinh thời gian thực, kết hợp mạng Viettel 5G siêu tốc.

Tại khu vực “Chân dung bản sắc”, gương mặt của từng khách tham quan được chuyển hóa thành tác phẩm nghệ thuật số dạng Mosaic, với các mảnh ghép lấy cảm hứng từ cảnh quan, văn hóa và sắc màu Huế - nơi Y-Fest bắt đầu hành trình.

Không chỉ là một đại nhạc hội, Viettel Y-Fest 2025 còn là hành trình tri ân khách hàng, khơi dậy tinh thần sáng tạo của giới trẻ và là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống Viettel Telecom.

Sự kiện tại Huế thể hiện cam kết của Viettel trong việc đồng hành cùng địa phương trong chuyển đổi số, phát triển văn hóa sáng tạo, đồng thời khuyến khích giới trẻ tự hào về bản sắc và chủ động kiến tạo giá trị mới cho cộng đồng.