Khai mạc không gian trưng bày, livestream "Sức sống hàng Việt".

Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” được thiết kế theo hướng hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tham quan, tìm hiểu và trực tiếp mua sắm sản phẩm trong kỳ tổ chức.

Các doanh nghiệp, sản phẩm tham gia trưng bày được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chí “made in Vietnam” 100%, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng nổi trội; qua đó phản ánh năng lực sản xuất, tinh thần đổi mới và sức sáng tạo ngày càng lớn mạnh của doanh nghiệp trong nước.

Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” được tổ chức định kỳ hai tuần một lần suốt năm 2026. Mỗi kỳ diễn ra từ 3-5 ngày, với chuỗi hoạt động linh hoạt, đa dạng, tạo điểm nhấn mới mẻ, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng và du khách.

Theo Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, thị trường trong nước ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, yêu cầu đặt ra là cần những mô hình mới, linh hoạt và hiệu quả để kết nối cung cầu, giúp doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Chính vì vậy, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã xây dựng Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” nhằm kết hợp giữa trưng bày trực tiếp các sản phẩm Việt điển hình, bán hàng tại chỗ và bán hàng trên nền tảng số.

Bên cạnh hoạt động livestream, khách tham quan có thể trực tiếp mua sắm tại Không gian trưng bày trong các khung giờ nhất định với mức giá hấp dẫn. Toàn bộ giao dịch được thực hiện theo hình thức thanh toán không dùng tiền mặt qua VietQR, góp phần thúc đẩy tiêu dùng hiện đại, an toàn và minh bạch.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình khai mạc sáng 5/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với UBND phường Tràng Tiền, Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), nhằm phối hợp truyền thông chính sách, phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch trên nền tảng số.

Sau ngày khai mạc, từ 9 giờ-13 giờ ngày 6/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức phiên livestream đầu tiên, chính thức mở màn chuỗi hoạt động bán hàng trực tuyến của Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt”.

Phiên livestream giới thiệu ba dòng sản phẩm tiêu biểu gồm sô-cô-la Ladolvita (Lâm Đồng), trà Hương Quê (Thái Nguyên) và hương Từ Bi (Hà Nội), đại diện cho các nhóm sản phẩm nông nghiệp chế biến, đặc sản vùng miền và sản phẩm thủ công - tiêu dùng gắn với giá trị văn hóa truyền thống.

Trong đó, sô-cô-la Ladolvita là sản phẩm chế biến sâu từ cacao Tây Nguyên, thể hiện xu hướng gia tăng giá trị cho nông sản Việt thông qua công nghệ và sáng tạo, đồng thời phù hợp với nhu cầu quà tặng dịp Lễ Tình nhân 14/2, tạo điểm nhấn cho phiên mở màn. Trà Hương Quê đại diện cho ngành hàng trà truyền thống, khẳng định giá trị bền vững của đặc sản vùng miền trong sự kết hợp hài hòa giữa phương thức sản xuất truyền thống và các yêu cầu hiện đại về chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc. Trong khi đó, hương Từ Bi mang đậm yếu tố văn hóa, tâm linh, gắn với sinh hoạt tinh thần của người Việt dịp đầu năm, thể hiện định hướng lựa chọn những sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn hàm chứa giá trị văn hóa bền vững.

Việc hình thành một không gian cố định, hoạt động thường xuyên ngay tại trung tâm Thủ đô, được xem là bước đi mới trong công tác phát triển thị trường trong nước, góp phần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt theo hướng bền vững.

Chương trình sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 5-7/2/2026 và mở cửa từ 9 giờ đến 21 giờ hằng ngày để phục vụ người dân và du khách.

