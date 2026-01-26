Điểm nhấn Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Fitur 2026

Hàng trăm nghìn lượt khách trải nghiệm các hoạt động văn hóa-du lịch tại Fitur 2026, biến sự kiện này thành một lễ hội du lịch toàn cầu đầy cảm hứng.

Fitur 2026 thu hút sự tham gia của 161 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là hoạt động khởi đầu năm 2026 trong nỗ lực quảng bá hình ảnh quốc gia tại thị trường châu Âu còn rất nhiều tiềm năng.

Ngay từ ngày đầu mở cửa, các hoạt động tại gian hàng Việt Nam, do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tại châu Âu (VNCT) phối hợp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức, là điểm ghé chân đầy thu hút với du khách tham quan.

Chương trình khai mạc với chủ đề “Hola Vietnam - Xin chào Việt Nam”, cùng không gian giới thiệu tinh hoa ẩm thực và những tiết mục trình diễn nghệ thuật văn hóa truyền thống dân tộc, là thông điệp ấn tượng về một đất nước Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc và sẵn sàng kết nối.

Trong suốt 5 ngày diễn ra hội chợ, các hoạt động kết nối doanh nghiệp diễn ra liên tục, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam gặp gỡ, trao đổi và thiết lập quan hệ đối tác với các nhà đầu tư quốc tế.

Đặc biệt, cuộc gặp gỡ song phương giữa các đoàn doanh nghiệp Việt Nam và nước chủ nhà vào ngày 22/1 đã mở ra những triển vọng mới trong việc kết nối, chia sẻ thông tin thị trường và thúc đẩy dòng khách hai chiều.

Cùng với đó, sự đồng hành của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Vietnam Airlines tại châu Âu cũng góp phần lan tỏa văn hóa, đất nước và con người Việt Nam tươi đẹp, thân thiện.

Sự hiện diện của Việt Nam tại Fitur 2026 góp phần mở rộng mạng lưới đối tác, gia tăng số lượng khách và thị phần tại các thị trường tiềm năng, đồng thời khẳng định vững chắc vị thế của du lịch Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp du lịch bản địa.

Ông Lưu Vạn Khang, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Tây Ban Nha khẳng định Fitur 2026 là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp hai nước hiểu rõ thị trường của nhau, đặc biệt khi du khách Tây Ban Nha có xu hướng tích cực ngày một quan tâm hơn đến các giá trị lịch sử, thiên nhiên và trải nghiệm ẩm thực vốn là thế mạnh của Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Lê Y Linh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam tại châu Âu (VNCT), đã nhấn mạnh rằng việc kết hợp trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và kết nối kinh doanh là cách tiếp cận hiệu quả nhất để tạo dấu ấn tại một sân chơi quy mô toàn cầu như FITUR. Điều này càng thể hiện rõ sự tự tin của Việt Nam khi đứng chung “sân chơi” cùng các quốc gia có nền du lịch phát triển trên thế giới.

Các đối tác quốc tế nhanh chóng bị cuốn hút bởi những tiềm năng của du lịch Việt Nam ngay sau buổi gặp mặt trao đổi.

Fitur là một một trong những hội chợ du lịch quốc tế có ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay, không chỉ xúc tiến thương mại ngành công nghiệp không khói, mà còn trở thành một diễn đàn định hình các xu hướng tương lai của lĩnh vực này trên toàn cầu.

Với sự tham gia của hơn 10.000 công ty và thu hút khoảng 255.000 lượt khách tham quan, Fitur 2026 tiếp tục khuyến khích các quốc gia theo đuổi chiến lược chuyển đổi ngành du lịch thông qua các trụ cột về bền vững, đổi mới sáng tạo và số hóa.

Không gian sự kiện được phân chia thành nhiều khu vực chuyên biệt để đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng phân khúc thị trường. Trong đó, FiturNext tập trung vào chủ đề quản lý nước và vai trò của du lịch trong việc bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này. Fitur 4all dành cho các sản phẩm du lịch hướng tới những khách hàng hạn chế về vận động.

Fitur Cruises chuyên về lĩnh vực du lịch tàu biển bền vững, hay Fitur TechY và Fitur Know-How & Export nhằm giới thiệu các giải pháp công nghệ số cho du lịch.

Gian hàng Việt Nam tại Fitur 2026 đã góp phần xây dựng niềm tin và sự yêu mến của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam tại thị trường châu Âu trong những năm tới.

Chuỗi hoạt động tại Fitur 2026 đã góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam tại châu Âu và tạo nền tảng cho các chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

https://nhandan.vn/diem-nhan-viet-nam-tai-hoi-cho-du-lich-quoc-te-fitur-2026-post939095.html