Trưng bày 800 tư liệu chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Triển lãm tư liệu với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội” dự kiến sẽ diễn ra tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Triển lãm cũng tôn vinh ý nghĩa và vai trò to lớn của các kỳ Đại hội Đảng; tuyên truyền, giáo dục về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm qua; làm rõ những quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn trong giai đoạn mới, qua đó nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tạo sự đồng thuận trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; giới thiệu vốn di sản văn hóa thành văn của dân tộc hiện đang được lưu trữ, bảo quản và phục vụ tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Triển lãm dự kiến diễn ra trong tháng 1, 2 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội). Không gian trưng bày giới thiệu khoảng 800 tư liệu được bố trí theo 4 nội dung.

Phần 1: Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trưng bày 200 tư liệu về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng; quá trình lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng, khẳng định đường lối đúng đắn và bản lĩnh chính trị của Đảng trong việc đưa dân tộc Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang; mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân, coi đây là nguồn sức mạnh to lớn bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam; vai trò của Đảng trong việc tập hợp, tổ chức và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phần 2: Đại hội Đảng - Những quyết sách chiến lược giới thiệu 200 tư liệu về việc hoạch định đường lối, chủ trương và những quyết sách mang tính chiến lược, có ý nghĩa bước ngoặt đối với tiến trình cách mạng Việt Nam; quá trình hình thành và các quyết sách lớn được thông qua tại các kỳ Đại hội, thể hiện bản lĩnh chính trị và tầm nhìn chiến lược của Đảng trong từng giai đoạn; các nghị quyết Đại hội, những quyết định lịch sử định hướng sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất và đổi mới đất nước; tác động và ý nghĩa lịch sử của các quyết sách chiến lược, khẳng định giá trị bền vững của các quyết sách đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; dấu ấn, đóng góp của đại biểu Đại hội đối với thành công của các kỳ Đại hội Đảng và tiến trình phát triển của đất nước.

Phần 3: Đại hội Đảng - Từ nghị quyết đến thực tiễn trưng bày 200 tư liệu về quá trình cụ thể hóa các nghị quyết Đại hội Đảng vào thực tiễn đời sống đất nước: từ việc ban hành chủ trương, đường lối đến tổ chức thực hiện trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng và đối ngoại; sự chuyển biến của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện hiệu quả các nghị quyết thông qua những thành tựu nổi bật trong từng giai đoạn phát triển; vai trò của các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trong triển khai, quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống; mối quan hệ giữa chủ trương của Đảng và nguyện vọng của nhân dân, phản ánh sự đồng thuận xã hội và sức mạnh đại đoàn kết trong quá trình thực hiện các nghị quyết; bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn triển khai nghị quyết, góp phần bổ sung, phát triển tư duy lý luận và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Phần 4: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh giới thiệu các tư liệu về chủ trương, đường lối và quyết tâm của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín của Đảng; việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, gắn với việc kiên định nền tảng tư tưởng, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong tình hình mới; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

https://nhandan.vn/trung-bay-800-tu-lieu-chao-mung-thanh-cong-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiv-cua-dang-post936631.html