  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 25/01/2026 09:38

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phủ nhận tin đồn lan truyền loại bỏ tiền lẻ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định, thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đến 5.000 đồng là không chính xác, không có cơ sở pháp lý.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao 10 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm và an sinh xã hội Lãi suất cho vay tiếp tục giảmNgười cao tuổi không có lương hưu sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng từ 1/7/2025

 Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Hà Nội.

Thông tin lan truyền

Vừa qua, trên một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng.

Thông tin kiểm chứng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định thông tin nêu trên là không chính xác, không có cơ sở pháp lý.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc phát hành, quản lý và lưu hành tiền Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước thực hiện đúng quy định pháp luật trên cơ sở đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác về việc dự kiến loại bỏ tiền mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

https://nhandan.vn/ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-phu-nhan-tin-don-lan-truyen-loai-bo-tien-le-post938938.html?gidzl=8DDe8_aaBYGYpc4Z-3Ci8oBFOo7WRtiYRiay8xKqSdPkb3nsjcaaSZ-OE7FYE7OcEPXkSZBin7um_IGZ9W

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Ngân hàngNhà nướcViệt Nam
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Từ sân chơi châu Á, bản lĩnh trẻ và niềm tin Việt Nam vươn tầm

Hành trình của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á khép lại không chỉ bằng một vị trí trong nhóm dẫn đầu, mà bằng một câu chuyện trọn vẹn của cảm xúc, niềm tin và sự trưởng thành. Đó là hành trình mà giá trị không nằm trong tỷ số, mà được đo bằng cách đội bóng trẻ đối diện áp lực, vượt qua giới hạn của chính mình và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ.

Từ sân chơi châu Á, bản lĩnh trẻ và niềm tin Việt Nam vươn tầm
Diễn văn Bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 23/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên bế mạc. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn Bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Diễn văn Bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
[Infographic] Năm nhóm việc cần tập trung cao độ để biến quyết tâm thành kết quả

Năm nhóm việc cần tập trung cao độ để biến quyết tâm thành kết quả được nhấn mạnh trong Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra sáng 20/1/2026.

[Infographic] Năm nhóm việc cần tập trung cao độ để biến quyết tâm thành kết quả

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top