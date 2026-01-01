Khai thác bay đêm tại 6 sân bay dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Triển khai phương án khai thác các chuyến bay ban đêm tại 6 cảng hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), yêu cầu triển khai phương án khai thác các chuyến bay ban đêm tại 6 cảng hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân năm 2026.

Trên cơ sở kiến nghị điều chỉnh tham số slot (giờ cất, hạ cánh) trong lịch bay mùa Đông năm 2025, cùng với nhu cầu khai thác của các hãng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu ACV và VATM chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không và các đơn vị liên quan để triển khai hiệu quả phương án khai thác bay đêm tại 6 cảng hàng không.

Thời gian áp dụng phương án từ ngày 1/2/2026 đến hết ngày 1/3/2026 (giờ địa phương).

Cảng hàng không Thọ Xuân điều chỉnh thời gian khai thác từ khung 6h - 23h sang từ 6h ngày hôm trước đến 2h40 ngày hôm sau.

Cảng hàng không Đồng Hới điều chỉnh từ 6h - 21h sang từ 6h ngày hôm trước đến 4h30 ngày hôm sau.

Cảng hàng không Chu Lai điều chỉnh từ 6h - 21h sang 6h - 24h.

Cảng hàng không Phù Cát điều chỉnh từ 6h - 21h sang từ 6h ngày hôm trước đến 1h5 ngày hôm sau.

Cảng hàng không Pleiku và Tuy Hòa điều chỉnh thời gian khai thác từ 6h - 21h sang 6h - 24h.

Đảm bảo tốt phương án phục vụ hành khách khi tăng chuyến

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu ACV xây dựng phương án phục vụ chi tiết, tăng cường nhân lực, bảo đảm đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và phương tiện nhằm bảo đảm an toàn hàng không, an ninh trật tự tại các cảng hàng không, đặc biệt là các điều kiện phục vụ chuyến bay ban đêm.

ACV cũng được giao nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn hành khách thực hiện thủ tục trực tuyến và sử dụng định danh điện tử VNeID tại các cảng hàng không; đồng thời chủ trì điều phối, phối hợp chặt chẽ với cơ sở điều hành không lưu, các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất và các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để tối ưu hóa hoạt động khai thác nhà ga, sân đỗ và đường cất, hạ cánh, bảo đảm chất lượng phục vụ và không để xảy ra tình trạng ùn tắc.

Đối với VATM, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tổ chức điều hành, quản lý bay một cách khoa học, linh hoạt và kịp thời, phù hợp với năng lực vùng trời, hạ tầng cảng hàng không và tình hình khai thác thực tế; tối ưu hóa việc sử dụng vùng trời, giảm thiểu tình trạng chậm chuyến và tắc nghẽn không lưu, bảo đảm hoạt động bay thông suốt, liên tục và ổn định.

Bên cạnh đó, VATM cần nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo sớm và chủ động xây dựng phương án điều hành trong các tình huống bất thường như thời tiết xấu, quá tải hạ tầng hoặc sự cố kỹ thuật.