96 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng - Huế cùng đất nước vào Xuân

Không gian trưng bày triển lãm. Ảnh: V. Hậu

Với hơn 100 tư liệu hình ảnh được trưng bày ngay tại không gian Bảo tàng Lịch sử TP. Huế (số 268 Điện Biên Phủ, phường Thuận Hóa), triển lãm giới thiệu đến công chúng những chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, niềm tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc.

Trải qua 96 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh bản lĩnh, trí tuệ và khả năng lãnh đạo toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do; cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nước ta tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu quan trọng, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, khẳng định vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Những thành tựu đó là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết của dân tộc, từ đó, tiếp thêm niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

Triển lãm mở cửa đến hết tháng 2/2026.