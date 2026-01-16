Phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế

Lãnh đạo TP. Huế dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2026 của Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế, diễn ra sáng 16/1.

Theo lãnh đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế, đơn vị xác định công tác đón tiếp và hướng dẫn khách tham quan là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động tuyên truyền, phát huy giá trị hệ thống di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP. Huế

Bảo tàng luôn chú trọng việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tăng cường quảng bá, từng bước đổi mới nội dung và phương thức trưng bày.

Năm 2025, đơn vị đã đón tiếp hơn 128.000 lượt khách tham quan tại Bảo tàng, các di tích và các điểm tuyên truyền lưu động; tham mưu và tổ chức các lễ dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng và các di tích nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm.

Đã tổ chức và phối hợp tổ chức 6 cuộc triển lãm chuyên đề với nội dung tập trung tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vai trò của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, cũng như các phong trào đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân TP. Huế qua các thời kỳ lịch sử.

Cũng trong năm 2025, Bảo tàng đã nghiên cứu, xây dựng đề cương và tổ chức trưng bày các triển lãm chuyên đề như: “Không gian di sản văn hóa lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế”; “Bác Hồ với Huế - Ký ức và niềm tin”; “Lời Đảng hiệu triệu trái tim”; “Nếp nhà xưa Huế”; “Báo chí Huế trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam”… Cùng với đó, phối hợp nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng 5 di tích.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm tham quan không gian triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế

Tại hội nghị, Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế cũng công bố những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2026. Cụ thể, phấn đấu đón trên 130.000 lượt khách, trong đó có 9.000 - 10.000 lượt khách quốc tế. Tổ chức chu đáo, trang nghiêm các hoạt động dâng hương, dâng hoa, lễ kết nạp Đảng, Đoàn, Đội và các sự kiện chính trị tại Bảo tàng và hệ thống di tích; góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sẽ xây dựng và tổ chức 3 triển lãm chuyên đề, triển khai các cuộc triển lãm lưu động trong và ngoài thành phố, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục lịch sử - văn hóa tại các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh…