Khởi công, động thổ các dự án trường nội trú liên cấp vùng A Lưới

Lãnh đạo thành phố và các bộ, ngành nhấn nút khởi công công trình Trường liên cấp A Lưới 1

Đây là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng Huế (26/3/1975 - 26/3/2026). Lễ khởi công, động thổ được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối 17 tỉnh, thành phố và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Đến dự có các UVTW Đảng: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Ban QLDA và các địa phương.

Thành phố Huế là một trong 22 địa phương trên cả nước có xã biên giới đất liền được đăng ký đầu tư xây dựng 5 DA xây dựng trường học cho 5 xã biên giới A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5.

Ngay sau khi có kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ ngành Trung ương, UBND thành phố đã chủ động xác định danh mục, nhu cầu, quy mô, nội dung, phương án đầu tư xây dựng các trường và chuẩn bị các thủ tục đầu tư cần thiết để đăng ký với Trung ương đầu tư 5 DA Trường liên cấp tại 5 xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5 với tổng kinh phí dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng.

Theo đó, thành phố đã khởi công xây dựng 2 trường học tại xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4 trong quý III năm 2025 và sẽ hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Đối với 3 trường học còn lại tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 5 thực hiện khởi công động thổ ngày 19/3 và dự kiến hoàn thành trước 30/7/2027.

Đông đảo người dân, học sinh các xã A Lưới đến dự lễ khởi công các trường học vùng biên giới

DA Trường liên cấp xã A Lưới 1 tổng diện tích sàn khoảng 17.713 m2, tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng, công suất thiết kế với quy mô phục vụ khoảng 1.435 học sinh, bao gồm 875 học sinh cấp tiểu học và 560 học sinh cấp trung học cơ sở. DA đảm bảo đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phục vụ cho dạy và học, rèn luyện văn hóa, tinh thần, thể chất, điều kiện sinh hoạt và an toàn cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

DA Trường liên cấp xã A Lưới 2 có tổng mức đầu tư khoảng 209 tỷ đồng, quy mô phục vụ khoảng 1.220 học sinh, trong đó có 266 học sinh nội trú và 75 cán bộ, giáo viên; DA Trường liên cấp xã A Lưới 5 với tổng mức đầu tư khoảng 226 tỷ đồng, quy mô phục vụ khoảng 786 học sinh và 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Các DA được xây dựng với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, ổn định công tác dạy và học, cải thiện diện mạo hạ tầng xã hội tại các xã A Lưới góp phần hoàn thiện mạng lưới giáo dục khu vực miền núi, biên giới.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình khẳng định, việc triển khai đồng thời các DA trường học biên giới không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt an toàn, đầy đủ cho con em đồng bào vùng biên cương, mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với miền núi, biên giới. Đây là những công trình mang tính chiến lược, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Lãnh đạo thành phố nhấn nút khởi công công trình Trường liên cấp xã A Lưới 2 và A Lưới 5

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư liên quan để DA triển khai hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo mục tiêu, chất lượng, thẩm mỹ, an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước, thành phố trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng. UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, đảm bảo các DA được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, sớm hoàn thành các trường học phục vụ cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn các xã vùng A Lưới.