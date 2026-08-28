Hướng đến đô thị đa trung tâm, vươn ra biển

Sau khi hoàn thành, người dân đã làm nhà dọc tuyến QL 49B đoạn qua phường Thuận An, TP. Huế.

Nhiều dự án được đầu tư

Theo Quy hoạch chung đô thị Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 được Chính phủ phê duyệt ngày 26/1/2024, TP. Huế được xác định là cực tăng trưởng của vùng động lực miền Trung về kinh tế biển, kinh tế du lịch, cùng với vai trò trung tâm phát triển công nghiệp và cảng biển quốc gia. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, việc đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng được xem là giải pháp mang tính then chốt.

Thời gian qua, hàng loạt dự án giao thông ven biển, đầm phá trên địa bàn thành phố đã và đang được gấp rút triển khai. Đầu năm 2025, dự án nâng cấp Quốc lộ (QL) 49B qua phường Phong Dinh, TP. Huế được các bộ, ngành Trung ương và thành phố chấp thuận việc nâng cấp, mở rộng. Dự án có chiều dài hơn 1,5km, mặt đường được mở rộng từ 5m lên 8m, hai bên bố trí lề đất rộng 1m cùng hệ thống an toàn giao thông đồng bộ, với tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ đồng do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư.

Ông Trịnh Đức Nhu, Chủ tịch UBND phường Phong Dinh cho biết, QL 49B là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực ven biển với trung tâm TP. Huế và các địa phương. Những năm qua, tuyến đường được duy tu, bảo dưỡng nhưng mặt đường còn hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu về giao thông trong khu vực. Việc nâng cấp tuyến QL này qua địa bàn phường, cùng với đường cứu hộ, cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc vừa mới được đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng không chỉ thúc đẩy việc lưu thông hàng hóa, kết nối liên vùng mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau thời gian thi công, dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An, TP. Huế) giai đoạn 1, có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành. Công trình có điểm đầu tại nút giao QL 49B - cầu Tam Giang và điểm cuối tại nút giao QL 49A - QL 49B. Chiều dài thiết kế xây dựng tuyến gần 7,8km, trong đó phần cầu vượt cửa biển Thuận An dài khoảng 2,3km và phần tuyến giao thông dài khoảng 5,3km.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế cho biết, tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An được xây dựng nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông quốc gia, kết nối liên hoàn tuyến đường ven biển qua thành phố, xóa bỏ thế chia cắt giữa hai bờ cửa biển, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch biển và mở rộng không gian đô thị. Dự án đến nay cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang hoàn thiện một số hạng mục phụ trợ và dọn dẹp vệ sinh để bàn giao công trình đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

Thúc đẩy phát triển kinh tế biển

Mới đây, UBND TP. Huế đã có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng về tình hình triển khai tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn. Theo đó, tuyến đường bộ ven biển qua thành phố có tổng chiều dài khoảng 100km. Tính đến nay, địa phương đã đầu tư được hơn 9km; khoảng 90km còn lại chưa được đầu tư theo quy hoạch, bao gồm các đoạn trùng QL 49B, đường hiện trạng nhỏ hẹp và các đoạn mở mới.

Giai đoạn 2026 - 2030, TP. Huế dự kiến triển khai 3 dự án đường bộ ven biển với tổng chiều dài gần 40km. Trong đó, có dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An với chiều dài tuyến 12,2km, tổng mức đầu tư 3.496 tỷ đồng. Đây là dự án được phân kỳ đầu tư, hiện công trình đang triển khai thi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Các dự án khởi công mới gồm các đoạn từ đường Phong Điền - Điền Lộc đến cầu Tam Giang (20,4km), đoạn từ cầu qua phá Tam Giang (Vinh Xuân cũ) đến cầu Trường Hà (6,3km), đoạn Cảnh Dương đến đường nối QL 1A ra cảng Chân Mây (4km). Những dự án này dự kiến khởi công vào tháng 12/2026 và hoàn thành vào tháng 12/2029, với tổng mức đầu tư khoảng 2.660 tỷ đồng. Riêng đoạn dưới chân đèo Phú Gia dài 6,8km, dự kiến khởi công tháng 4/2027, hoàn thành tháng 12/2030, với tổng mức đầu tư khoảng 686 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ Trung ương 500 tỷ đồng.

Khoảng 45km tuyến đường ven biển chưa có kế hoạch đầu tư đồng bộ với nhu cầu vốn khoảng 7.716 tỷ đồng. UBND TP. Huế đã kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính ưu tiên bố trí nguồn vốn Trung ương để sớm đầu tư nối thông toàn tuyến trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đánh giá của UBND TP. Huế, các dự án này sau khi hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển du lịch mũi nhọn, gia tăng giá trị bất động sản, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, đồng thời củng cố quốc phòng an ninh và nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương.

Với lợi thế sở hữu hơn 128km đường bờ biển cùng hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai lớn nhất Đông Nam Á, TP. Huế định hình chiến lược phát triển không gian đô thị theo mô hình chùm đô thị, đa trung tâm, vươn ra biển.

Trong thời gian tới, vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai sẽ được định hướng xây dựng thành vùng du lịch sinh thái có tầm quốc gia và quốc tế, đóng vai trò là vùng động lực phát triển cụm ngành kinh tế biển Trung Trung Bộ. Sự kết hợp đồng bộ giữa hệ thống đường ven biển và các cây cầu vượt cửa biển, phá Tam Giang - Cầu Hai sẽ tạo không gian giao thương rộng mở, thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư, giúp người dân an cư lạc nghiệp, phát triển kinh tế...