Nối liên vùng, mở rộng động lực phát triển

Cung đường cao tốc qua địa bàn TP. Huế.

“Mạch nối” liên vùng

Những ngày đầu tháng 8, trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Hòa Liên và Hòa Liên - Túy Loan không khí thi công rất khẩn trương. Máy móc, phương tiện cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân tập trung hoàn thiện các hạng mục mở rộng cao tốc.

“Chúng tôi đang chạy đua với thời gian để mở rộng tuyến từ 2 làn xe lên 4 làn xe. Đến nay, nhiều đoạn trên tuyến đã cơ bản hoàn thành việc mở rộng”, ông Thái Anh Giang, Chỉ huy trưởng công trình gói thầu xây lắp 2 - Dự án mở rộng cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn cho biết.

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ 2 lên 4 làn xe có chiều dài gần 99km; trong đó, đoạn qua TP. Huế khoảng 63km, tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ nâng cao năng lực khai thác tuyến; từng bước hoàn thiện hành lang giao thông Bắc - Nam.

Ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban Quản lý Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn chia sẻ: “Việc mở rộng cao tốc không chỉ tăng năng lực thông hành, mà còn tạo sự đồng bộ với các đoạn cao tốc kế cận và hình thành hành lang giao thông liên tục từ tỉnh Quảng Trị qua TP. Huế đến TP. Đà Nẵng”.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên cũng đang được mở rộng lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Tuyến đường dài khoảng 65km, kết nối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn tại TP. Huế và tuyến Hòa Liên - Túy Loan của TP. Đà Nẵng. Đoạn Hòa Liên - Túy Loan dài khoảng 11,5km tiếp tục giữ vai trò kết nối với mạng lưới cao tốc của TP. Đà Nẵng.

Ở phía tây thành phố, cầu Bình Thành mới đang được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn đi lại cho người dân vùng thượng nguồn sông Hương. Những ngày này, các nhà thầu đang tổ chức nhiều mũi thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc trước mùa mưa bão.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế, nếu duy trì tiến độ như hiện nay, cầu Bình Thành dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, vượt tiến độ đáng kể so với kế hoạch 3 năm ban đầu.

Cùng với đó, chủ trương đầu tư tuyến đường Đông - Tây kết nối với đường cao tốc, đi qua các phường Phong Điền, Hương Trà, Kim Trà và Kim Long, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.600 tỷ đồng cũng đã được phê duyệt.

Theo ông Nguyễn Đăng Trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế, các tuyến đường này có ý nghĩa chiến lược, góp phần mở rộng không gian đô thị Huế về phía tây, giảm áp lực hạ tầng khu vực lõi trung tâm và hướng đến hình thành hành lang kinh tế - du lịch xanh, kết nối không gian di sản với vùng sinh thái gò đồi.

Không chỉ trên các tuyến cao tốc, những cây cầu vượt phá Tam Giang đã, đang và sẽ được đầu tư trong thời gian tới cũng mở ra hướng kết nối mới giữa các vùng đất. Theo lộ trình, 3 cây cầu nối các xã, phường: Phú Vang - Phú Vinh, Phú Vang - Vinh Lộc và Quảng Điền - Phong Quảng đang được chuẩn bị đầu tư với tổng nguồn vốn hàng nghìn tỷ đồng.

Trong đó, cầu nối hai xã Phú Vang với Phú Vinh dài khoảng 3km, tổng vốn hơn 1.023 tỷ đồng, đang được cắm mốc, bàn giao mặt bằng để đầu tư. Cầu Hà Trung nối hai xã Phú Vang với Vinh Lộc dự kiến có vốn khoảng 950 tỷ đồng. Cầu Vĩnh Tu nối xã Quảng Điền với phường Phong Quảng có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.500 tỷ đồng cũng sẽ được đầu tư xây dựng theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng, thời gian thực hiện khoảng 4 năm cũng đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để triển khai. Hiện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế được UBND thành phố giao chủ trì phối hợp với đơn vị đoạt giải thiết kế kiến trúc hoàn thiện phương án thiết kế kỹ thuật, phục vụ các bước triển khai tiếp theo, hướng đến xây dựng một công trình cầu mang tính biểu tượng mới của thành phố.

Trước đây, tuyến Quốc lộ 1 gần như đảm nhiệm vai trò tuyến giao thông huyết mạch Bắc - Nam, thì nay hệ thống cao tốc cùng nhiều tuyến đường, cây cầu mới đang từng bước hình thành hành lang vận tải có năng lực thông hành lớn hơn, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và tăng khả năng liên kết vùng.

Điều này càng có ý nghĩa với Huế khi thành phố đang đứng trước yêu cầu mở rộng không gian đô thị, hình thành những động lực tăng trưởng mới và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp, logistics, du lịch và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Mở ra không gian mới

Thực tế cho thấy, các tuyến giao thông chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được kết nối với mạng lưới đường địa phương, đường vành đai, các nút giao, khu vực sản xuất, trung tâm logistics và các đô thị. Khi đó, tác động của hạ tầng không chỉ dừng lại ở việc giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, mà còn giúp các khu vực có lợi thế về du lịch, nông nghiệp và dịch vụ gia tăng khả năng thu hút đầu tư.

Cầu mới Bình Thành mở ra không gian phát triển đô thị mới.

“Khi giao thông được khơi thông, các lĩnh vực như du lịch nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ và logistics có thêm điều kiện phát triển. Quan trọng hơn, sự phát triển ấy có thể tạo việc làm, mở rộng sinh kế cho người dân và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nhiều khu vực trên địa bàn TP. Huế”, ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nói.

Nếu đường bộ tạo nên sự linh hoạt, thì đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được kỳ vọng bổ sung một phương thức vận tải hiện đại, tốc độ cao và năng lực lớn. Hàng loạt dự án, công trình phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua TP. Huế đã và đang được gấp rút triển khai. Với Huế, đây còn là mắt xích quan trọng trong cấu trúc phát triển mới của địa phương.

Khi được triển khai đồng bộ với hệ thống cao tốc, đường đô thị, sân bay, cảng biển và các phương thức vận tải khác, Huế sẽ có thêm điều kiện hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức. Lợi thế của thành phố khi đó không chỉ nằm ở vị trí địa lý trên trục Bắc - Nam, mà còn ở khả năng kết nối nhanh, thuận lợi với các trung tâm kinh tế lớn.

Theo ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, sự kết hợp giữa đường sắt tốc độ cao và mạng lưới cao tốc sẽ tạo sự phân bổ hợp lý hơn giữa các phương thức vận tải. Đường sắt có thể đảm nhiệm vận tải hành khách đường dài với tốc độ cao, trong khi đường bộ tiếp tục phát huy thế mạnh trong vận chuyển hàng hóa, kết nối khu vực sản xuất và đưa hàng hóa đến các điểm phân phối cuối cùng. Cấu trúc giao thông đồng bộ sẽ tạo ra những thay đổi sâu rộng hơn trong phát triển kinh tế. Có thể thấy, giao thông đang từng bước trở thành một trong những yếu tố định hình lại không gian phát triển của Huế.