Kết nguồn lực, mở dư địa tăng trưởng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra sơ đồ Dự án Khu du lịch suối Voi. Ảnh: Ngọc Hiếu

Phải tạo nên giá trị

Nhiều năm qua, Huế thường được đánh giá qua số lượt khách. Tuy nhiên, ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Huế cho rằng, mô hình du lịch di sản truyền thống đã bộc lộ giới hạn sau nhiều năm phát triển.

Theo ông Đinh Mạnh Thắng, Huế không thể chỉ bán những gì mình có, mà phải bán những gì du khách cần. Thành phố cần bổ sung các sản phẩm mới như vui chơi giải trí cao cấp, mua sắm, trải nghiệm ban đêm, nghỉ dưỡng và các hoạt động giải trí quy mô lớn để kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Ông Thắng cũng lưu ý, Huế có tiềm năng lớn về du lịch MICE nhưng hiện chưa có trung tâm hay khách sạn đủ tiêu chuẩn quốc tế để tổ chức các sự kiện quy mô lớn; trong khi đây là phân khúc khách có mức chi tiêu cao và lưu trú dài ngày mà thành phố cần hướng tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn nhấn mạnh, Huế cần chuyển mạnh từ tư duy “đông khách” sang phát triển một nền kinh tế du lịch có chiều sâu. Theo đồng chí Hà Văn Tuấn, giá trị của Festival, di sản và bản sắc Huế phải được chuyển hóa thành những sản phẩm có sức cạnh tranh và đem lại giá trị thực sự cho nền kinh tế, chứ không dừng lại ở lợi thế hình ảnh.

Nếu du lịch là động lực đặc trưng thì công nghiệp - cảng biển - logistics được kỳ vọng là động lực tạo “bước nhảy” về quy mô kinh tế.

Lãnh đạo thành phố nhiều lần nhấn mạnh, phải nhìn các dự án tại Chân Mây - Lăng Cô như những mắt xích của một hệ sinh thái sản xuất, chứ không phải các dự án đứng riêng lẻ. “Các dự án như Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long, Nhà máy Kanglongda, Nhà máy sản xuất pin BYD cùng hệ thống cảng, kho bãi và logistics cần được kết nối thành một chuỗi giá trị thống nhất”, đồng chí Hà Văn Tuấn nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc với TP. Huế mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô phải trở thành động lực chính về công nghiệp, cảng biển và logistics, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng. Theo đó, thành phố cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các bến cảng Chân Mây, hoàn thiện thể chế cho trung tâm logistics và khu phi thuế quan, phát triển các trục kết nối Đông - Tây để tạo chân hàng cho cảng.

Đây là điểm khác biệt so với cách tiếp cận trước đây. Huế không chỉ muốn có thêm nhà máy mà còn muốn hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất - logistics - xuất khẩu - dịch vụ hỗ trợ. Tất nhiên, thách thức không nhỏ khi hiện nay, nhiều dự án công nghiệp động lực vẫn chậm tiến độ; tỷ lệ lấp đầy khu kinh tế và khu công nghiệp còn thấp; sản xuất điện giảm mạnh trong nửa đầu năm. Điều đó cho thấy, dư địa còn lớn nhưng chưa tự động biến thành tăng trưởng.

Mở chu kỳ tăng trưởng mới

Không phủ nhận, Huế đang sở hữu nhiều tín hiệu tích cực trong những năm gần đây. Du lịch phục hồi mạnh, thương mại - dịch vụ tăng trưởng tốt, môi trường đầu tư có chuyển biến, số doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Đặc biệt, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy cơ bản hoạt động thông suốt, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 95%.

Hạ tầng các khu kinh tế, công nghiệp trên địa bàn thành phố Huế ngày càng hoàn thiện. Ảnh: Việt Hùng

Tuy nhiên, trao đổi về mục tiêu tăng trưởng hai con số, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn nhìn nhận, áp lực của giai đoạn còn lại là rất lớn.

Theo đồng chí Hà Văn Tuấn, mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên không nên chỉ được xem là một chỉ tiêu thống kê phải hoàn thành vào cuối năm. Mục tiêu này cũng phải được coi là thước đo năng lực tổ chức thực hiện, khả năng huy động nguồn lực và tinh thần dám chịu trách nhiệm của bộ máy chính quyền trong một giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Bốn điểm nghẽn được chỉ ra cũng khá rõ: Giải ngân đầu tư công còn thấp; các dự án công nghiệp động lực chậm tiến độ; hạ tầng phục vụ du lịch chưa đồng bộ; và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn đối mặt nhiều rủi ro về mặt bằng, vật liệu, nhân công và tiếp cận tín dụng. Nếu không xử lý được các vấn đề này, TP. Huế có thể tiếp tục tăng trưởng nhưng khó tạo ra "bước nhảy" về quy mô và chất lượng kinh tế.

Hiện nay, điểm mới đáng chú ý nhất trong tư duy phát triển của Huế là việc xác định nguồn lực xã hội, trước hết là doanh nghiệp và đầu tư tư nhân, là nguồn lực cần được khơi thông mạnh nhất.

“Ngân sách nhà nước dù rất quan trọng cũng không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu phát triển; vai trò của Nhà nước là kiến tạo không gian, đầu tư hạ tầng thiết yếu, hoàn thiện thể chế và giảm thiểu rủi ro để mỗi đồng vốn công có thể huy động được nhiều đồng vốn xã hội hơn”, đồng chí Hà Văn Tuấn nhìn nhận.

Từ cách nhìn đó, hàng loạt cam kết đã được lãnh đạo đưa ra, như mở chuyên mục tiếp nhận hiến kế và phản ánh khó khăn của doanh nghiệp trên Hue-S; tổ chức đối thoại chuyên đề theo từng ngành; giao đầu mối theo dõi xuyên suốt việc giải quyết kiến nghị; gắn kết quả xử lý với đánh giá cán bộ. Huế đang đối mặt không chỉ với bài toán hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026, mà còn với yêu cầu xác lập một mô hình phát triển mới cho giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã đặt ra yêu cầu rất rõ: Huế là thành phố trực thuộc Trung ương với những tiềm năng nổi trội về di sản văn hóa, cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế, khu kinh tế và đại học. Vấn đề hiện nay là phải biến di sản, tiềm năng, quy hoạch và dự án thành sản phẩm, doanh thu, việc làm và nguồn thu ngân sách. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của bài toán tăng trưởng mới: Không để tiềm năng tiếp tục nằm trên giấy.