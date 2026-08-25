Hướng đến 100% sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

BHYT giúp sinh viên yên tâm hơn trong thời gian sống xa nhà.

Để sinh viên hiểu quyền lợi của mình

Năm học 2026 - 2027, Trường Đại học Nông Lâm dự kiến đón khoảng 2.000 sinh viên khóa mới. Với đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực nông - lâm nghiệp, trong quá trình học tập, thực hành, sinh viên thường xuyên tiếp xúc với phòng thí nghiệm và các hoạt động thực tế. Vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn cho người học luôn được nhà trường quan tâm.

Những năm gần đây, Trường Đại học Nông Lâm chú trọng tuyên truyền để sinh viên hiểu rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHYT. Thay vì chỉ thông báo mức đóng, thời hạn tham gia, nhà trường cung cấp thêm thông tin về quyền lợi khám, chữa bệnh, những thuận lợi khi sử dụng thẻ BHYT và các khoản chi phí người bệnh có thể phải tự chi trả nếu không có BHYT.

Nội dung về BHYT cũng được đưa vào các buổi sinh hoạt trong Tuần sinh hoạt công dân dành cho tân sinh viên, với sự tham gia của cán bộ BHXH. Qua đó, những quy định, quyền lợi về BHYT học sinh, sinh viên được giải đáp trực tiếp, giúp các em hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc tham gia BHYT trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

Nhà trường còn hướng dẫn sinh viên tra cứu thời hạn sử dụng thẻ, sử dụng căn cước công dân, ứng dụng VssID hoặc VNeID khi đi khám, chữa bệnh BHYT. Việc đơn giản hóa các thao tác, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận thông tin cũng góp phần tạo thuận lợi cho các em trong quá trình sử dụng BHYT.

Không chỉ dừng ở tỷ lệ tham gia

Cùng với vận động sinh viên tham gia BHYT, Trường Đại học Nông Lâm xác định nâng cao chất lượng y tế trường học, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người học là một trong những giải pháp để chính sách BHYT phát huy hiệu quả thiết thực. Trường đã bố trí nhân viên y tế trường học chuyên trách; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng học đường, sức khỏe tâm thần cho sinh viên.

Trường Đại học Nông Lâm Huế cũng đặt mục tiêu 100% sinh viên được kiểm tra, khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc ít nhất một lần mỗi năm; thông tin sức khỏe từng bước được cập nhật, quản lý trên Sổ sức khỏe điện tử và kết nối với dữ liệu dân cư theo quy định.

Thực tế, mục tiêu 100% sinh viên tham gia BHYT không còn quá xa khi năm học 2025 - 2026, tỷ lệ tham gia tại Trường Đại học Nông Lâm đã đạt 96%. Tuy nhiên, 4% còn lại cũng cho thấy vẫn còn những sinh viên chưa tham gia vì những lý do khác nhau, trong đó có khó khăn về kinh tế.

Do đó, bên cạnh tuyên truyền về trách nhiệm tham gia, việc nắm bắt hoàn cảnh của từng nhóm sinh viên, hỗ trợ và tạo thuận lợi trong quá trình tham gia cũng cần được chú trọng. Khi sinh viên hiểu BHYT không đơn thuần là một khoản đóng bắt buộc mà là điểm tựa khi chẳng may ốm đau, bệnh tật, việc tham gia sẽ chủ động và bền vững hơn.

Với các giải pháp đang triển khai, từ năm học 2026 - 2027, Trường Đại học Nông Lâm phấn đấu nâng tỷ lệ sinh viên tham gia BHYT từ 96% lên 100%, qua đó góp phần mở rộng diện bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố.