Huế - Shizuoka ký thỏa thuận thiết lập hữu nghị giữa hai địa phương

TP. Huế và TP. Shizuoka ký kết Thỏa thuận thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị giữa hai địa phương.

Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Về phía TP. Shizuoka có Thị trưởng Takashi Nanba.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh cho biết, quan hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa Huế và Shizuoka được khởi nguồn từ năm 2005. Hơn hai thập kỷ qua, hai địa phương duy trì nhiều hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân và hợp tác thiết thực, đặc biệt trong lĩnh vực môi trường.

Một kết quả nổi bật là Dự án Hợp tác giữa các đô thị hướng tới giảm phát thải các-bon (C3P) do Bộ Môi trường Nhật Bản hỗ trợ. Dự án góp phần thúc đẩy thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của TP. Huế, đồng thời đưa các giải pháp, công nghệ phục vụ mục tiêu trung hòa các-bon và phát triển bền vững vào thực tiễn.

Theo Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh, trong giai đoạn phát triển mới, với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển xanh, bền vững trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản, văn hóa. Vì vậy, việc tiếp tục nâng tầm quan hệ hợp tác với Shizuoka - địa phương có thế mạnh về du lịch sinh thái, công nghệ xanh, logistics và kinh tế cảng biển có ý nghĩa quan trọng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị hai bên tăng cường quảng bá điểm đến, giao lưu văn hóa, phối hợp kích cầu du lịch hai chiều; nghiên cứu để các đoàn nghệ thuật Shizuoka tham dự Festival Huế năm 2027. Hai địa phương cũng thúc đẩy trao đổi sinh viên, thực tập sinh, hợp tác đào tạo và phái cử nguồn nhân lực.

Trong lĩnh vực kinh tế - đầu tư, lãnh đạo TP. Huế đề nghị giới thiệu các doanh nghiệp Shizuoka sang khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh; đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp hai địa phương. Về môi trường, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Dự án C3P, mở rộng ứng dụng công nghệ giảm phát thải các-bon, chuyển giao công nghệ và các giải pháp phát triển xanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thị trưởng TP. Shizuoka - ông Takashi Nanba cho biết, những năm gần đây, chính quyền và doanh nghiệp hai bên tiếp tục phối hợp trong khuôn khổ chương trình hợp tác liên thành phố của Bộ Môi trường Nhật Bản, nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, thu giữ khí các-bon.

Thị trưởng TP. Shizuoka - ông Takashi Nanba phát biểu tại buổi làm việc.

TP. Shizuoka đặt mục tiêu đưa phát thải khí nhà kính về 0 vào năm 2050 và đang thúc đẩy ứng dụng năng lượng tái tạo. Thị trưởng Takashi Nanba mong muốn hai bên tiếp tục chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, cùng giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu; đồng thời bày tỏ ủng hộ đề xuất hợp tác du lịch y tế của TP. Huế.

Theo thỏa thuận được ký kết, TP. Huế và TP. Shizuoka thống nhất kế thừa, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác được thiết lập từ năm 2005; tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, pháp luật của mỗi nước và các điều ước quốc tế mà hai nước là thành viên.

Hai bên khuyến khích đẩy mạnh trao đổi thông tin, giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, kinh tế, môi trường và các lĩnh vực khác trên cơ sở tôn trọng đặc trưng của mỗi địa phương.