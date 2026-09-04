Bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các dự án

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, ban quản lý dự án và một số doanh nghiệp khai thác, sản xuất, cung ứng VLXD trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, nhu cầu VLXD trên địa bàn thành phố dự kiến tăng cao trong những năm tới, trong khi năng lực cung cấp hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu, tập trung chủ yếu ở đất san lấp, đá và cát xây dựng.

Cụ thể, năm 2026, nhu cầu đất san lấp khoảng 12,07 triệu m3, trong khi sản lượng thực tế đạt khoảng 5,17 triệu m3, công suất khoảng 6,47 triệu m3/năm; nhu cầu đá xây dựng và cấp phối đá dăm khoảng 3,48 triệu m3, sản lượng thực tế khoảng 2,25 triệu m3, công suất khoảng 2,53 triệu m3/năm. Đối với cát xây dựng, nhu cầu khoảng 1,54 triệu m3, trong khi sản lượng thực tế còn rất hạn chế.

Năm 2027, nhu cầu đất san lấp dự kiến tăng lên khoảng 25,66 triệu m3, cao hơn nhiều so với năng lực cung cấp hiện nay. Nhu cầu đá xây dựng và cấp phối đá dăm khoảng 3,42 triệu m3; cát xây dựng khoảng 1,69 triệu m3. Giai đoạn 2028 - 2030, tổng nhu cầu đất san lấp dự kiến khoảng 76,83 triệu m3, đá xây dựng và cấp phối đá dăm khoảng 9,87 triệu m3, cát xây dựng khoảng 4,34 triệu m3.

Sở Xây dựng đánh giá, nhu cầu VLXD tăng qua các năm, đặc biệt từ năm 2027 và giai đoạn 2028 - 2030, trong khi nguồn cung hiện tại còn hạn chế. Đất san lấp là nhóm có nhu cầu lớn nhất; đá xây dựng là nút thắt trực tiếp đối với sản xuất bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông và một số dự án trọng điểm; cát xây dựng tiếp tục là nhóm vật liệu cần được theo dõi sát và chủ động bổ sung nguồn cung.

Qua rà soát, chuỗi liên kết cung - cầu VLXD bước đầu đã hình thành với sự tham gia của các doanh nghiệp khai thác, sản xuất vật liệu và các ban quản lý dự án, chủ đầu tư. Một số doanh nghiệp đã chủ động nâng công suất, đăng ký ưu tiên cung ứng cho các công trình trọng điểm, dự án đầu tư công, nhà ở xã hội. Tuy nhiên, khả năng cung ứng thực tế còn hạn chế, việc kết nối giữa các đơn vị chưa đồng đều; nguồn đá đầu vào cho sản xuất bê tông vẫn còn khó khăn.

Khan hiếm đá xây dựng đang ảnh hưởng đến tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh đề nghị các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, chủ động bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp về thủ tục nâng công suất khai thác các mỏ. Sau khi doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, các cơ quan liên quan cần khẩn trương lấy ý kiến, đánh giá các nội dung về môi trường và tham mưu UBND thành phố xem xét, xử lý theo quy định, phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cung ứng. Các doanh nghiệp khai thác, sản xuất VLXD cần tập trung đầu tư công nghệ, thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vật liệu cho các dự án.

Đồng chí Hoàng Hải Minh cũng đề nghị, các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất các tuyến đường mới theo quy hoạch, bảo đảm kết nối thuận lợi giữa khu vực khai thác, sản xuất và các dự án.