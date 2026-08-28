Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 10/9/2026 đến ngày 16/9/2026

|
|
TT
|
Thời gian tạm ngừng
cung cấp điện
|
Khu vực mất điện
|
Xã/phường
|
Ngày
|
Từ lúc
|
Đến lúc
|
|
ĐL Bắc SH
|
1
|
T5, 10/09/2026
|
7:00
|
11:30
|
- TBA Ông Ích Khiêm: Đường Tôn Thất Thiệp (Từ số nhà 02 đến 12), Đường Ông Ích Khiêm (từ số nhà 01 đến số nhà 89);
- TBA Ngô Thời Nhậm: Đường Trần Nguyên Đán (từ đường Ngô Thời Nhậm đến số nhà 62), kiệt :27 và kiệt 29 Trần Nguyên Đán, Ngô Thời Nhậm (từ đường Trần Nguyên Đán đến đường Tôn Thất Thiệp), Nguyễn Cư Trinh (từ số nhà 37 đến đường Ngô Thời Nhậm), Khu tập thể Xã Tắc;
'TBA Tôn Thất Thiệp: Đường Tôn Thất Thiệp (từ cửa Hữu đến đường Ông Ích Khiêm), Ông Ích Khiêm (từ số nhà 29 đến đường Tôn Thất Thiệp và số nhà 37 Ông Ích Khiêm), Nguyễn Cư Trinh (từ đường Ngô Thời Nhậm đến đường Ông Ích Khiêm), Trần Nguyên Hãn (từ đường Tôn Thất Thiệp đến đường Trần Nguyên Đán), Khu tập thể Xã Tắc.
|
Phường Phú Xuân
|
2
|
T6, 11/09/2026
|
7:00
|
11:30
|
TBA Ngô Thế Lân: Đường Ngô Thế Lân (từ đường Nguyễn Trãi đến đường Trần Văn Kỷ).
|
Phường Phú Xuân
|
3
|
T3, 15/09/2026
|
17:00
|
18:30
|
CTCP Đầu tư Dệt may Phú Hòa An 2 (TBA May xuất khẩu Đại Việt)
|
Phường Hương An
|
|
ĐL Nam SH
|
1
|
T5, 10/09/2026
|
5:30
|
17:15
|
Các TBA Bãng Lãng 1, 2, 3; TBA Dương Phẩm 1, 2, TBA Đường Cồn, Dạ Khê, Nguyệt Biều: Thôn Bãng Lang, An Ninh, Nguyệt Biều, Dạ Khê
|
Phường Thủy Xuân
|
2
|
T6, 11/09/2026
|
6:45
|
16:45
|
- CTCP Union Success Việt Nam (TBA Công an tỉnh (Trụ sở cũ Trần Cao Vân));
- Đoàn An Điều Dưỡng 41 Huế (TBA Đoàn An điều dưỡng 41 Huế).
|
Phường Thuận Hóa
|
3
|
T7, 12/09/2026
|
5:45
|
11:45
|
- TBA TĐC Thủy Dương GĐ 1, TBA TĐC Thủy Thanh: Khu TĐC Thủy Thanh, Khu TĐC Thủy Dương GĐ 3;
- Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT (TBA FPT-1);
- TT QL và KT Hạ tầng thành phố Huế (TBA Chiếu sáng An Tây);
- HTX Nông Nghiệp An Đông, Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Quốc Đạt, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế (TBA Trường CĐ Công nghiệp 2- [AD530328]);
- Bộ chỉ huy Quân sự Thành phố Huế thuộc Quân khu 4 (TBA Khu A BCH Quân sự tỉnh TT-Huế - [AD530419]).
|
Phường Thanh Thủy
|
4
|
CN, 13/09/2026
|
5:30
|
17:15
|
- Các TBA Thiên An 2, Cư Chánh 2, 3; Chùa Đức Sơn: Thôn Cư Chánh 2;
- Công ty TNHH Du Lịch và Thương Mại Á Đông (TBA Làng Hành Hương);
- Nguyễn Thị Huyền Trang (Cơ sở sản xuất Giấy Thủy Bằng) - (TBA Giấy Cư Chánh);
- CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Cây xăng Cư Chánh).
|
Phường Thủy Xuân
|
|
ĐL Phong Điền
|
1
|
T3, 15/09/2026
|
7:30
|
16:30
|
TBA Bắc Hiền 1, 2, 3, 5.
|
Phường Phong Thái
|
|
ĐL Hương Thủy
|
1
|
T5, 10/09/2026
|
7:30
|
16:30
|
CTCP Dệt may Huế (TBA Dệt Thủy Dương)
|
Phường Thanh Thủy
|
9:30
|
11:00
|
- Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế (TBA 'Cây Xăng An Tây);
- TT QL và KT Hạ tầng thành phố Huế (TBA Chiếu Sáng đèn đường Võ Văn Kiệt).
|
Phường Thanh Thủy
|
13:30
|
14:30
|
TBA Thanh Lê
|
Phường Thanh Thủy
|
15:00
|
16:00
|
TBA Định Cư Thủy Dương
|
Phường Thanh Thủy
|
2
|
T6, 11/09/2026
|
7:30
|
16:00
|
TBA Định Cư Thủy Dương;
|
Phường Thanh Thủy
|
7:30
|
16:00
|
- TBA Cây Sen 2;
- Công ty TNHH MTV ĐT và PT Hạ tầng Khu Công Nghiệp (TBA Chữa cháy KCN Phú Bài, TBA Xử Lý Nước Thải 2).
|
Phường Phú Bài
|
3
|
T3, 15/09/2026
|
8:30
|
15:30
|
- Nhánh B TBA Thủy Phương 3: Đường Dạ Lê;
- Các TBA Thủy Phương 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, Thượng Lâm 3, Khe Phường 2,
- Công ty TNHH SX & TM Havi, CTCP Long Thọ, Công ty TNHH MTV xây dựng Kỳ Dương, Công ty TNHH Loan Thắng (TBA Gạch Tuynen Long Thọ);
- Công ty TNHH Xây Dựng Thuận Đức 2 (TBA Bê tông Thủy Phương);
- Viettel Huế - CN Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Trung đoàn 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, CTCP Viễn thông di động Vietnamobile (TBA Trung Đoàn 6);
- CTCP Gas Miền Trung CN Thừa Thiên Huế (TBA Chiết Khí LPG miền Trung - [PD530334]);
- Công ty TNHH Phúc Hoàng Châu (TBA Betong HV);
- Công ty TNHH MTV Minh Đạt (TBA Bê tông Minh Đạt).
|
Phường Thanh Thủy
|
4
|
T4, 16/09/2026
|
7:30
|
16:00
|
TBA An Khánh 3
|
Phường Hương Thủy
|
|
ĐL Quảng Điền
|
1
|
T5, 10/09/2026
|
7:30
|
16:30
|
- HTX SX, KDDV Nông Nghiệp Thống Nhất (TBA Bơm Ô Thất Tộc - [HD530256]);
- Công ty TNHH MTV KT Thủy Lợi TP Huế (TBA Bơm Tây Hưng - [HD530163], TBA Bơm Tam Giang [HD530184]);
- HTX SX, KDDV Nông nghiệp Tam Giang (TBA Bơm Ô Biền - [HD530183], TBA Bơm Tam Giang [HD530184]);
- Các TBA CC: Quảng Thái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Thôn Trung Kiều, Thôn Nam Giảng, Thôn Đông Hồ, Thôn Lai Hà, Thôn Trung Làng, Thôn Tây Hoàng, Thôn Trung Kiều.
|
Xã Đan Điền
|
2
|
T6, 11/09/2026
|
7:45
|
15:00
|
- Các TBA Thái Dương Thượng, Hải Dương 2, 3, 4, 5, Định Cư Hải Dương: TDP Thai Dương Thượng Đông, TDP Thai Dương Hạ Bắc, Thai Dương Hạ Trung;
- CTCP Xây dựng Tân Nam (TBA Thi công Cầu Hải Dương);
- CTCP đường bộ I Thừa Thiên Huế;CTCP ĐT Việt Anh (TBA Chiếu sáng Cầu Ka Cút)
|
Phường Thuận An
|
3
|
CN, 13/09/2026
|
7:45
|
12:15
|
- TBA Quảng Lợi 7: Vùng trang trại
- HKD Hồ Tấn Danh (TBA Quảng Lợi 11 - [HC530296]);
- Công ty TNHH Công Nghệ Xanh Tây Nguyên (TBA CNX Tây Nguyên 2);
- Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hải Nguyên (TBA CNX Hải Nguyên 2);
- Công ty TNHH Công nghệ Xanh Bắc Nguyên (TBA CNX Bắc Nguyên 2);
- Công ty TNHH Công nghệ xanh Cao Nguyên (TBA CNX Cao Nguyên 2);
- CTCP Công Nghệ Xanh HLT (TBA Solar HLT);
- CTCP Công Nghệ Xanh Sơn Lĩnh (TBA Solar Sơn Lĩnh);
- HKD Trần Thị Quỳnh Thư (TBA DNTN Quỳnh Thư).
|
Xã Đan Điền
|
4
|
T4, 16/09/2026
|
7:45
|
16:45
|
Nhánh B TBA Nam Vinh 3 (RD): Thôn Ô Sa
|
Xã Đan Điền
|
|
ĐL Phú Vang
|
1
|
T5, 10/09/2026
|
7:00
|
11:30
|
TBA Vinh An 5: Thôn An Hải, Thôn Trung Định Hải, Thôn Bắc Thượng
|
Xã Phú Vinh
|
13:00
|
15:00
|
TBA Vinh Mỹ 5: Thôn 3
|
Xã Vinh Lộc
|
15:00
|
17:00
|
TBA Dưỡng Mong A: Thôn Mong A, Thôn Dưỡng Mong A, Thôn Dưỡng Mong
|
Xã Phú Vang
|
|
ĐL Hương Trà
|
1
|
CN, 13/09/2026
|
5:30
|
17:15
|
- TBA Ga Lôi 1, TBA Hương Thọ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, Sơn Thọ: TDP Hải Cát, TDP La Khê Trẹm, TDP Định Môn, Thôn Thạch Hàn, Thôn Kim Ngọc;
- Công ty Đầu tư kinh doanh bất động sản Thành An 171 - CN Tổng công ty Thành An - Công ty TNHH MTV (TBA Thi công Thành An).
|
Phường Kim Long
|
7:30
|
12:00
|
Công ty TNHH Scavi Huế 4 (TBA Scavi Tứ Hạ); Công ty TNHH Thiết bị điện Sanyou (Việt Nam) - (TBA Thiết bị điện Sanyou); Công ty TNHH Sản phẩm y tế SANMU (Việt Nam) - (TBA SANMU)
|
Phường Hương Trà
|
|
ĐL Nam Đông
|
1
|
T6, 11/09/2026
|
7:30
|
13:30
|
TBA K4 Hương Phú: Thôn Ka Tư
|
Xã Khe Tre