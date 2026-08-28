Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 10/9/2026 đến ngày 16/9/2026

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T5, 10/09/2026

7:00

11:30

- TBA Ông Ích Khiêm: Đường Tôn Thất Thiệp (Từ số nhà 02 đến 12), Đường Ông Ích Khiêm (từ số nhà 01 đến số nhà 89);

- TBA Ngô Thời Nhậm: Đường Trần Nguyên Đán (từ đường Ngô Thời Nhậm đến số nhà 62), kiệt :27 và kiệt 29 Trần Nguyên Đán, Ngô Thời Nhậm (từ đường Trần Nguyên Đán đến đường Tôn Thất Thiệp), Nguyễn Cư Trinh (từ số nhà 37 đến đường Ngô Thời Nhậm), Khu tập thể Xã Tắc;

'TBA Tôn Thất Thiệp: Đường Tôn Thất Thiệp (từ cửa Hữu đến đường Ông Ích Khiêm), Ông Ích Khiêm (từ số nhà 29 đến đường Tôn Thất Thiệp và số nhà 37 Ông Ích Khiêm), Nguyễn Cư Trinh (từ đường Ngô Thời Nhậm đến đường Ông Ích Khiêm), Trần Nguyên Hãn (từ đường Tôn Thất Thiệp đến đường Trần Nguyên Đán), Khu tập thể Xã Tắc.