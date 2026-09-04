Siết quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 yêu cầu các cơ sở kinh doanh vàng tăng cường tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

NHNN Khu vực 9 vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, các đơn vị phải tăng cường tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các sai phạm; không để phát sinh hành vi găm hàng, đầu cơ, làm giá hoặc các vi phạm nhằm trục lợi.

Các tổ chức, doanh nghiệp cũng phải chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, giám sát; phối hợp và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

NHNN Khu vực 9 cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát việc chấp hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và các quy định liên quan về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng.