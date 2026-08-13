Hướng đến môi trường du lịch không khói thuốc

Nhiều biển cấm hút thuốc lá được treo tại điểm tham quan du lịchở Hợp tác xã Mây tre đan Bao La.

Theo ghi nhận, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và điểm tham quan là nơi tập trung đông du khách, do đó việc kiểm soát khói thuốc không chỉ liên quan đến sức khỏe cộng đồng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến. Việc tổ chức giám sát vì thế mang ý nghĩa thiết thực, vừa kiểm tra, đánh giá việc thực thi quy định, vừa nâng cao nhận thức của các đơn vị kinh doanh du lịch.

Đợt giám sát được triển khai trong tháng 7/2026 tại 16 khách sạn, cơ sở lưu trú và điểm du lịch trên địa bàn. Nội dung tập trung vào nhiều tiêu chí cụ thể như xây dựng nội quy cấm hút thuốc, bố trí biển báo, công tác truyền thông, hồ sơ minh chứng và việc bố trí khu vực dành riêng cho người hút thuốc. Đặc biệt, đoàn công tác cũng tiến hành khảo sát thực tế môi trường không khói thuốc tại từng đơn vị nhằm đánh giá khách quan hiệu quả thực hiện.

Kết quả cho thấy, đa số các đơn vị đã nghiêm túc triển khai các quy định của Luật PCTHTL. Nhiều khách sạn đã chủ động ban hành nội quy cấm hút thuốc, treo biển báo tại các khu vực dễ nhận biết như lễ tân, sảnh, nhà hàng; duy trì môi trường sạch sẽ, không phát hiện mùi hay dấu vết của thuốc lá. Đáng chú ý, các cơ sở cũng không bày bán thuốc lá và không tiếp nhận tài trợ từ các công ty thuốc lá, thể hiện sự tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Một trong những điểm sáng trong đợt giám sát là mô hình tại Hợp tác xã Mây tre đan Bao La ở xã Đan Điền - nơi vừa sản xuất vừa đón khách tham quan. Với đặc thù hàng hóa dễ cháy, đơn vị đã thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc, bố trí khu vực riêng cho người hút thuốc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. “Không chỉ dừng lại ở quy định, công tác tuyên truyền đã giúp thay đổi hành vi của người lao động. Có trường hợp đã bỏ được thuốc lá sau thời gian làm việc trong môi trường không khói thuốc, cho thấy tác động tích cực và bền vững từ mô hình này”, ông Võ Văn Dinh, Giám đốc Hợp tác xã cho biết.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn giám sát cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Ở một số cơ sở, biển cấm hút thuốc chưa được bố trí đầy đủ tại tất cả các vị trí cần thiết; việc lồng ghép tiêu chí “không hút thuốc” vào nội dung thi đua nội bộ còn chưa được quan tâm đúng mức. Ngoài ra, khu vực dành riêng cho người hút thuốc tại một số nơi chưa đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật.

Từ thực tế này, đoàn công tác đã trực tiếp hướng dẫn các đơn vị rà soát, bổ sung biển báo, hoàn thiện hồ sơ và tăng cường lồng ghép nội dung xây dựng môi trường không khói thuốc vào quy chế hoạt động. Đây không chỉ là giải pháp khắc phục hạn chế trước mắt mà còn góp phần tạo nền tảng lâu dài cho việc duy trì môi trường du lịch lành mạnh.

Theo lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế, hiệu quả của đợt giám sát không chỉ nằm ở con số các đơn vị được kiểm tra mà còn ở sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cơ sở kinh doanh du lịch. Khi môi trường không khói thuốc được đảm bảo, chất lượng dịch vụ được nâng lên, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh TP. Huế là điểm đến xanh, sạch, an toàn và thân thiện với du khách.