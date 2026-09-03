Mời đón đọc Huế ngày nay số 517, phát hành ngày 5/9

Trang Nhất trên Huế ngày nay số này

Từ ngày 5 - 6/9/2026, tại TP. Huế, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP. Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 với chủ đề “Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững - Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất”. Diễn đàn dự kiến thu hút hơn 700 đại biểu, gồm 250 đại biểu Nhật Bản và 450 đại biểu Việt Nam đại diện cho các cơ quan Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước. Sự kiện nhằm cụ thể hóa danh mục ưu tiên hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh kinh tế vừa được lãnh đạo Chính phủ hai nước thông qua.

Trên trang 3, điểm nhấn có bài “Nghị quyết 26-NQ/TW và cơ hội của Huế”. Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26 - NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Với Huế, Nghị quyết 26 mở ra không gian phát triển mới và đặt ra yêu cầu phải biến lợi thế thành năng lực cạnh tranh.

Mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp 10-12% GDP, đón khoảng 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 160 triệu lượt khách nội địa; đồng thời hình thành 5 - 10 trung tâm du lịch quốc tế, 20 khu du lịch quốc gia và 10 trung tâm du lịch trọng điểm. Trong cấu trúc ấy, Huế có cơ sở để đặt mục tiêu cao hơn: trở thành trung tâm du lịch văn hóa - di sản có tầm quốc tế, thay vì chỉ là một điểm đến nổi tiếng. Vị thế thành phố trực thuộc Trung ương tạo dư địa mới về quy hoạch, đầu tư và liên kết.

Trên trang 5, Huế ngày nay số này thông tin đậm về ngày lễ khai giảng 5/9. Năm học 2026-2027, toàn thành phố có 324 cơ sở giáo dục, gồm 298 cơ sở giáo dục công lập và 26 cơ sở giáo dục ngoài công lập, với hơn 302 nghìn học sinh, học viên, trẻ mầm non. Trong đó, có 107.095 học sinh tiểu học, 84.832 học sinh trung học cơ sở, 42.689 học sinh trung học phổ thông, 63.931 trẻ mầm non và 3.556 học viên giáo dục thường xuyên.

Trang 5 tập trung các thông tin về hoạt động của ngành giáo dục

Với bài “Đổi mới thực chất bắt đầu từ mỗi giờ học” trên trang này, tác giả thông tin: Năm học này được ngành giáo dục xác định là năm chuyển mạnh từ đổi mới về chủ trương sang những thay đổi thực chất trong nhà trường. Từ cách tổ chức giờ học, ứng dụng AI, STEM đến quản trị và đánh giá, mục tiêu cuối cùng là nâng chất lượng dạy và học, để mỗi học sinh được học thật, phát triển đúng năng lực.

Bên cạnh những nội dung trên, trong số báo này còn có các bài viết đáng chú ý, như: Công an TP. Huế làm chủ công nghệ, đổi mới phương thức công tác; Hạ tầng đi trước, dòng vốn theo sau; Khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng; Bưu cục số - Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần dân; Lấy hạnh phúc của dân làm động lực…

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