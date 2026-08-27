TP. Huế và UNDP tăng cường hợp tác phát triển bền vững

UBND thành phố Huế và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam ký kết hợp tác trong giai đoạn tới.

Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh; TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và bà Francesca Nardini, Quyền Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam.

TP. Huế và UNDP là đối tác lâu năm. Giai đoạn 2020-2025, hai bên đã triển khai nhiều chương trình về thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, kinh tế tuần hoàn, quản trị số, khắc phục hậu quả bom mìn và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Nhiều kết quả hợp tác đã được cụ thể hóa trong thực tiễn. Hai bên hỗ trợ xây dựng 526 căn nhà có khả năng chống chịu thiên tai cho các hộ dễ bị tổn thương; xử lý, giải phóng các khu vực đất nghi ngờ ô nhiễm do vật liệu nổ, tạo điều kiện đưa đất vào sử dụng, hỗ trợ sinh kế. Trong lĩnh vực môi trường, 22 ha rừng ngập mặn được phục hồi, góp phần bảo vệ hệ sinh thái ven biển và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng.

Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 5 năm tới xác định 7 ưu tiên, tập trung vào 3 trụ cột: quản trị bao trùm, lấy người dân làm trung tâm; chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và bảo đảm an ninh con người.

Trong đó, hai bên chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ công, thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm các nhóm dễ bị tổn thương không bị bỏ lại phía sau; khai thác dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới trong quản trị; đồng thời tăng cường hợp tác về ứng phó thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học, kinh tế tuần hoàn và khắc phục hậu quả bom mìn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh đánh giá cao sự đồng hành của UNDP, đồng thời cho rằng, TP. Huế đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng chịu tác động ngày càng rõ của thiên tai, thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến đời sống người dân, đầu tư và công tác bảo tồn di sản.

TP. Huế mong muốn UNDP tiếp tục nâng tầm hợp tác, nhất là trong quản trị đô thị thông minh và xây dựng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đề nghị UNDP hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, khai thác công nghệ mới, chủ động dự báo và nhận diện các thách thức phát triển trong tương lai.

Trong thích ứng biến đổi khí hậu, đồng chí Lê Trí Thanh mong muốn tăng cường hợp tác tại khu vực ven biển, đầm phá, lưu vực sông, nông thôn và miền núi; nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng; tiếp tục hỗ trợ rà phá bom mìn, nhất là tại các khu vực đông dân cư, nông thôn và miền núi, qua đó bảo đảm an toàn cho người dân và tạo quỹ đất phục vụ phát triển.

Bà Francesca Nardini, Quyền Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam thông tin về quá trình hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, TP. Huế mong muốn đẩy mạnh hợp tác về bình đẳng giới, cải thiện sinh kế cho phụ nữ, hỗ trợ trẻ em tiếp cận điều kiện học tập và chăm sóc sức khỏe tốt hơn; thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm sinh kế người dân.

Bà Francesca Nardini khẳng định, UNDP xác định Huế là đối tác quan trọng và cam kết tiếp tục đồng hành với thành phố hướng đến phát triển nhanh, bao trùm, bền vững, có khả năng chống chịu và lấy người dân làm trung tâm.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh, việc ký kết Bản ghi nhớ là bước cụ thể hóa các nội dung hai bên đã trao đổi, tạo cơ sở triển khai những chương trình hợp tác thiết thực, góp phần xây dựng Huế phát triển bền vững và thích ứng tốt hơn với các thách thức trong tương lai.

Trước đó, Thường trực HĐND TP. Huế cũng làm việc với Đoàn công tác UNDP để trao đổi các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn thông tin về vai trò lãnh đạo của phụ nữ tại TP. Huế.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Huế; Lương Bảo Toàn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND TP. Huế.

Tại buổi làm việc, UNDP đánh giá cao những tiến bộ của Việt Nam trong thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân cử. Trong khuôn khổ chương trình do Chính phủ Canada hỗ trợ giai đoạn 2025 - 2029, UNDP sẽ tập trung nâng cao năng lực cho đại biểu dân cử và đội ngũ hỗ trợ hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp, nhất là về xây dựng pháp luật, giám sát có trách nhiệm giới và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong cơ quan dân cử.

UNDP mong muốn phối hợp với HĐND TP. Huế triển khai các hoạt động nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ đại biểu, tập trung vào kỹ năng trình bày, thảo luận, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và thực hiện chức năng giám sát.

Bà Francesca Nardini, Quyền Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam tặng quà cho lãnh đạo HĐND TP. Huế.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Huế Nguyễn Quang Tuấn khẳng định, Huế luôn quan tâm đến bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong quản lý Nhà nước, hoạt động dân cử. HĐND thành phố thống nhất nghiên cứu, triển khai các nội dung hợp tác cụ thể, nhất là nâng cao năng lực cho nữ đại biểu HĐND cấp xã - lực lượng trực tiếp gắn với cơ sở, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân và tham gia xây dựng chính sách sát thực tiễn.

Qua đó, hợp tác giữa Huế và UNDP được kỳ vọng tiếp tục mở rộng từ hỗ trợ phát triển đô thị, thích ứng biến đổi khí hậu đến nâng cao chất lượng quản trị, bình đẳng giới và năng lực hoạt động của cơ quan dân cử, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển bao trùm, bền vững của thành phố.