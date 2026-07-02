Hoàn tất di dời phố ẩm thực Trương Định, hình thành không gian kinh doanh mới

Khách hàng thưởng thức ẩm thực tại Phố đêm Nguyễn Văn Huyên

Việc di dời được triển khai với mục tiêu sắp xếp lại hoạt động kinh doanh, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân và du khách. Nhờ sự đồng thuận của các hộ kinh doanh cùng sự phối hợp của các lực lượng chức năng, công tác di chuyển diễn ra thuận lợi, bảo đảm theo đúng lộ trình đề ra.

Trong giai đoạn đầu, có 4 hộ kinh doanh chính thức chuyển đến hoạt động tại phố Nguyễn Văn Huyên. Đối với các hộ còn lại, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động và bố trí vị trí kinh doanh phù hợp, bảo đảm giữ nguyên quy mô hiện có. Những trường hợp có nhu cầu mở rộng diện tích hoặc không gian kinh doanh sẽ được khảo sát, xem xét trên cơ sở điều kiện thực tế.

Theo phương án bố trí, các hộ tiếp tục sử dụng vị trí xe hàng và hạ tầng hiện có tại tuyến phố mới. Đồng thời, phường Thuận Hóa sẽ từng bước chỉnh trang cảnh quan, vận động các hộ lắp đặt mái che đồng bộ theo mẫu thống nhất nhằm tạo diện mạo khang trang, góp phần xây dựng điểm nhấn cho phố ẩm thực và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa Phan Lương Bằng cho hay, song song với việc sắp xếp các hộ kinh doanh, phường tăng cường công tác lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng ở các tuyến phố đêm, trong đó có hai tuyến đường Trương Định và Nguyễn Văn Huyên. Lực lượng chức năng sẽ thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp tái lấn chiếm, kinh doanh tự phát tại tuyến Trương Định, đồng thời triển khai các giải pháp hỗ trợ để các hộ dân sớm ổn định sinh kế sau khi di dời.