Khơi dòng du lịch từ di sản

Tuyến đường Bạch Đằng còn hiện diện nhiều căn nhà cổ

Trong ánh nắng mai, chiếc thuyền điện nhỏ lướt nhẹ trên mặt nước sông Ngự Hà. Không tiếng động cơ ồn ào, không mùi xăng dầu, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ hòa với gió sông và nhịp sống chậm rãi của đô thị cổ ven Kinh thành.

Những chuyến thuyền thử nghiệm đầu tiên nối sông Hương với sông Ngự Hà vừa được vận hành đã nhanh chóng tạo sự chú ý. Bởi lâu nay, giữa rất nhiều sản phẩm du lịch ở Huế, tiềm năng của hệ thống sông nội đô vẫn gần như chưa được khai thác đúng mức.

Sông Ngự Hà từng là tuyến thủy đạo quan trọng của Kinh thành Huế. Dòng sông này vừa mang giá trị cảnh quan, vừa gắn với lịch sử hình thành đô thị di sản. Tuy nhiên, nhiều năm qua, không gian ven sông vẫn chủ yếu là nơi sinh hoạt dân cư, thiếu những sản phẩm du lịch đặc trưng để hút khách.

Theo ông Phan Việt Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần Phượng Hoàng Phương Đông (Feniko) - đơn vị vận hành thuyền điện, mô hình hướng đến trải nghiệm du lịch xanh, phù hợp với không gian di sản.

Các tuyến dự kiến khai thác gồm sông Ngự Hà - sông Hương, tuyến sông Hương - Đông Ba - Ngự Hà - Kẻ Vạn và các tuyến kết nối di sản dọc sông Hương. Du khách có thể dừng tại các điểm di sản, chợ truyền thống, phố đi bộ hay không gian văn hóa cộng đồng.

Chị Minh Thanh, du khách đi thuyền điện, chia sẻ cảm giác thú vị khi nhìn Huế từ dưới sông: “Mọi thứ rất nhẹ nhàng. Ngồi trên thuyền có thể ngắm phố xá, nghe nhạc, trò chuyện mà không bị tiếng máy làm phiền”.

Chủ tịch UBND phường Phú Xuân Nguyễn Việt Bằng cho biết, Phú Xuân sở hữu mật độ di sản, chợ truyền thống và không gian văn hóa đặc biệt. Từ Đại Nội, chợ Đông Ba, phố cổ Gia Hội, Chi Lăng đến các tuyến ven sông Hương, sông Ngự Hà… tất cả tạo thành một quần thể vừa mang giá trị lịch sử vừa có khả năng phát triển mạnh về thương mại - dịch vụ.

Trong chương trình phát triển du lịch, dịch vụ gắn với phát huy giá trị di sản văn hóa, phường Phú Xuân xác định du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Điểm đáng chú ý là định hướng phát triển không chỉ dựa vào khai thác di sản đơn thuần mà gắn với sinh kế cộng đồng và phát triển kinh tế tư nhân.

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Phú Xuân Võ Thị Phương Khanh cho hay, địa phương đang tập trung hoàn thiện đề án phố cổ Chi Lăng; phát triển tuyến Bạch Đằng thành phố ẩm thực kết hợp không gian nghệ thuật; chỉnh trang công viên Trịnh Công Sơn để mở rộng không gian du lịch đêm.

Phường cũng định hướng xây dựng hệ sinh thái du lịch dịch vụ tại Chi Lăng, Gia Hội, Bạch Đằng, khu vực phố cổ nơi còn lưu giữ trên 80 di sản vật thể với hệ thống đền, chùa cổ kính, các phủ đệ quý tộc và những nếp nhà rường truyền thống; hình thành tuyến du lịch đêm gắn với nhạc Trịnh và văn hóa đường phố trên đường Trịnh Công Sơn.

Một loạt kế hoạch khác cũng đang được nghiên cứu như phát triển mô hình homestay, không gian trình diễn nghề truyền thống, quảng bá cổ phục và áo dài Huế; tổ chức phố đi bộ, phố đêm, các hoạt động lễ hội theo mùa gắn với Festival Huế.

Điều đáng chú ý là tư duy phát triển du lịch ở Phú Xuân đang chuyển dần từ khai thác đơn lẻ sang liên kết chuỗi trải nghiệm: Tham quan di sản - ẩm thực - mua sắm - giải trí đêm.

“Địa phương đang vận động người dân dọc các tuyến Chi Lăng, Bạch Đằng cùng tham gia chỉnh trang không gian sống, treo đèn lồng, phát triển dịch vụ du lịch. Nhiều tuyến kiệt đã được lát lại, chỉnh trang vỉa hè, tăng chiếu sáng để tạo thêm điểm nhấn cho không gian phố cổ, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự để phục vụ du khách”, bà Khanh chia sẻ.