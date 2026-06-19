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ClockThứ Hai, 22/06/2026 17:47

Trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

HNN.VN - Chiều 22/6, HĐND phường Thuận Hóa (TP. Huế) phối hợp với HĐND phường Chợ Quán (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND với chuyên đề “Nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND và các ban của HĐND phường”.

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Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa phát biểu tại hội nghị  

Tham dự hội nghị, về phía phường Thuận Hóa có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường; Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Đoàn công tác phường Chợ Quán do đồng chí Cao Sơn Yên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường dẫn đầu cùng các thành viên trong đoàn tham dự chương trình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi nhiều nội dung thiết thực liên quan đến hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương. Trong đó, trọng tâm là công tác xây dựng chương trình giám sát hằng năm; lựa chọn nội dung giám sát bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát; trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát cũng như việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Các đại biểu cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Những kinh nghiệm thực tiễn, cách làm sáng tạo được trao đổi tại hội nghị góp phần giúp hai địa phương có thêm cơ sở để đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý, điều hành và giám sát ở cơ sở.

Lãnh đạo hai địa phương khẳng định việc tổ chức chương trình trao đổi kinh nghiệm là hoạt động thiết thực, tạo điều kiện để HĐND hai phường tăng cường giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Đây cũng là dịp để chia sẻ những mô hình hay, giải pháp hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử, đặc biệt là hoạt động giám sát, khảo sát - một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, góp phần xây dựng chính quyền địa phương phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Dịp này, HĐND phường Chợ Quán đã trao tặng 10 suất học bổng hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thuận Hóa.

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 Từ khóa:
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