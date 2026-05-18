Lập lại trật tự trên những tuyến phố về đêm

Trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trên đường phố bị lực lượng công an phát hiện và xử lý

Ngăn chặn những “quái xế tuổi teen”

Tối cuối tháng 4 vừa qua, Trần Kiêm Anh K. (sinh năm 2008, trú phường Phú Xuân) điều khiển xe máy Honda SH chưa đăng ký biển số, chở theo Nguyễn Khải H. (sinh năm 2008), cả hai đều không đội mũ bảo hiểm, lưu thông qua khu vực trung tâm TP. Huế. Khi gặp tổ tuần tra của Công an TP. Huế và được ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, K. không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, đi ngược chiều qua vòng xuyến rồi rẽ vào đường Lê Quý Đôn hướng về đường Bà Triệu (phường Thuận Hóa). Phát hiện phía trước có chốt chặn, đối tượng tiếp tục lao sang làn đường ngược chiều nhằm né tránh lực lượng chức năng.

Đến khu vực tổ công tác của Công an phường Thuận Hóa đang lập rào chắn kiểm soát, K. vẫn không dừng lại mà điều khiển xe tông thẳng vào hàng rào kim loại. Cú va chạm khiến một cán bộ trong tổ công tác ngã xuống đường, K. và người đi cùng cũng ngã xe tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã khống chế, đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc. Qua test nhanh, K. được xác định dương tính với chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Trần Kiêm Anh K. để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, lực lượng công an đã đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm như Hùng Vương, Lê Lợi, Bà Triệu, Nguyễn Huệ, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và nhiều khu vực lân cận - nơi thường xuyên xuất hiện tình trạng tụ tập đông người, chạy xe lạng lách, đánh võng về đêm.

Đợt ra quân lần này đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa. Các tổ công tác kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ như tuần tra công khai, hóa trang mật phục, kiểm soát cơ động và lập chốt chặn tại các tuyến trọng điểm. Qua đó, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện nhiều trường hợp vi phạm như điều khiển xe không gương chiếu hậu, không biển số hoặc thay đổi biển số, không đội mũ bảo hiểm, tự ý độ chế phương tiện, tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng, thậm chí mang theo hung khí nguy hiểm.

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế cho biết, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Tham mưu xây dựng phương án phòng, chống thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng. Phương án này huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật cùng các biện pháp nghiệp vụ như chốt chặn, đón lõng, hóa trang kết hợp tuần tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các đối tượng trong lứa tuổi thành niên.

Xử lý nghiêm từ sớm, từ xa

Song song với công tác tuần tra, kiểm soát, Công an thành phố tăng cường tuyên truyền, công khai kết quả xử lý nhằm nâng cao tính răn đe và phòng ngừa chung. Đợt cao điểm được triển khai từ cuối tháng 4/2026 với quyết tâm lập lại trật tự kỷ cương đô thị, giữ vững môi trường an toàn, bình yên cho người dân và du khách.

Chỉ trong tuần đầu ra quân, các tổ tuần tra và chốt chặn đã phát hiện, xử lý hơn 50 trường hợp vi phạm giao thông với tổng cộng hơn 100 lỗi. Các lỗi chủ yếu gồm: Không có gương chiếu hậu, không có giấy đăng ký xe, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe trên 50 phân khối, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, bộ phận giảm thanh không đúng quy định. Bên cạnh đó, còn có nhiều lỗi khác như chở quá số người quy định, không gắn biển số, vi phạm nồng độ cồn…

Đáng chú ý, trong quá trình tuần tra, lực lượng công an cũng phát hiện 3 nhóm với 16 đối tượng có biểu hiện livestream cổ vũ đua xe trái phép. Các trường hợp này đã bị triệu tập, tuyên truyền, lập hồ sơ và bàn giao cho công an phường nơi cư trú quản lý, theo dõi.

Theo Trung tá Huỳnh Tuế, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế, thời gian qua, lực lượng chức năng đã xử lý dứt điểm, cương quyết các hành vi vi phạm liên quan đến thanh, thiếu niên.

“Lực lượng chức năng khuyến cáo gia đình, phụ huynh cần quản lý con em chặt chẽ, không để tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật. Phụ huynh không nên giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi điều khiển nhằm từng bước đẩy lùi tình trạng vi phạm trên địa bàn”, Trung tá Huỳnh Tuế nhấn mạnh.