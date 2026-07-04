Quảng Điền đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm

Thường trực Đảng ủy xã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 9

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2026 của Đảng ủy xã Quảng Điền cho thấy, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt khoảng 476.277 triệu đồng (tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2025). Các ngành kinh tế chủ lực đều duy trì tốc độ tăng trưởng khá, góp phần ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập người dân và tạo nền tảng thực hiện hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Qua thảo luận, các đại biểu tham gia hội nghị đã thống nhất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm. Cụ thể, hiện trên địa bàn xã đang triển khai thực hiện 43 dự án đầu tư xây dựng cơ bản và một số dự án thuộc các lĩnh vực: Khắc phục sạt lở bờ sông; nâng cấp đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; sửa chữa kênh mương; đầu tư cầu dân sinh, nâng cấp, sửa chữa các trường học; đầu tư hệ thống thoát nước....

Đảng ủy Quảng Điền tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng; thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Hiện, trên địa bàn xã Quảng Điền đang triển khai thực hiện 43 dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Điền Nguyễn Tấn Trọng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; chủ động bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bí thư Đảng ủy xã cũng yêu cầu các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các chi bộ, cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy những vấn đề phát sinh để xem xét, chỉ đạo giải quyết; nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.