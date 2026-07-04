  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 14/07/2026 15:47

Quảng Điền đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm

HNN.VN - Sáng 14/7, Đảng ủy xã Quảng Điền tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 9, khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hội nghị thống nhất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Huy động, sử dụng các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vữngMục tiêu trở thành đô thị di sản, sinh thái và nông nghiệp xanhQuảng Điền: Triển khai một số nhiệm vụ về công tác cán bộ và Đại hội Đảng bộ xã

Thường trực Đảng ủy xã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 9

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2026 của Đảng ủy xã Quảng Điền cho thấy, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt khoảng 476.277 triệu đồng (tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2025). Các ngành kinh tế chủ lực đều duy trì tốc độ tăng trưởng khá, góp phần ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập người dân và tạo nền tảng thực hiện hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Qua thảo luận, các đại biểu tham gia hội nghị đã thống nhất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm. Cụ thể, hiện trên địa bàn xã đang triển khai thực hiện 43 dự án đầu tư xây dựng cơ bản và một số dự án thuộc các lĩnh vực: Khắc phục sạt lở bờ sông; nâng cấp đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; sửa chữa kênh mương; đầu tư cầu dân sinh, nâng cấp, sửa chữa các trường học; đầu tư hệ thống thoát nước....

Đảng ủy Quảng Điền tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng; thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Hiện, trên địa bàn xã Quảng Điền đang triển khai thực hiện 43 dự án đầu tư xây dựng cơ bản 

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Điền Nguyễn Tấn Trọng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; chủ động bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bí thư Đảng ủy xã cũng yêu cầu các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các chi bộ, cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy những vấn đề phát sinh để xem xét, chỉ đạo giải quyết; nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tin, ảnh: PHONG ANH
 Từ khóa:
Hội nghịBan Chấp hànhQuảng Điền.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đối thoại về nghệ thuật lãnh đạo trong giáo dục

Chiều 4/7, Trường Đại học (ĐH) Phú Xuân phối hợp cùng ELRD và EduLightenUp tổ chức chương trình giao lưu tọa đàm giáo dục với chủ đề "Nghệ thuật lãnh đạo bằng sự thấu cảm và chuyển đổi”.

Đối thoại về nghệ thuật lãnh đạo trong giáo dục
Thuận Hóa triển khai thành lập chi bộ tổ dân phố mới, kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở

Sáng 26/6, Đảng ủy phường Thuận Hóa tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Đề án thành lập chi bộ tổ dân phố (TDP) (mới) và thảo luận, lấy ý kiến đối với đề án nhân sự. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 20/6/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung sắp xếp, thành lập tổ chức đảng ở thôn, TDP, góp phần kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thuận Hóa triển khai thành lập chi bộ tổ dân phố mới, kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở
An Cựu: Tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển giai đoạn mới

Chiều 25/6, Đảng bộ phường An Cựu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ năm (mở rộng), nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

An Cựu Tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển giai đoạn mới
Phong Thái: Nâng cao hiệu quả chính quyền 2 cấp, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý

Ngày 23/6, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phong Thái tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (CQĐP2C) và cho ý kiến về Đề án sắp xếp, sáp nhập các chi bộ tổ dân phố (TDP) trên địa bàn.

Phong Thái Nâng cao hiệu quả chính quyền 2 cấp, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top