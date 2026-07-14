  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 14/07/2026 16:16

Đừng để chất thải rắn xây dựng chỉ là rác

HNN - Những tháng gần đây, cùng với nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong quản lý và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bài toán nguồn cát, đá, đất san lấp phục vụ các công trình hạ tầng tiếp tục được đặt ra ở Huế. Đây là nhu cầu hoàn toàn có thật khi nhiều dự án giao thông, khu tái định cư, chỉnh trang đô thị và phát triển không gian ven biển đang được triển khai. Tuy nhiên, cùng với việc khai thác hợp lý nguồn tài nguyên trong lòng đất, có lẽ đã đến lúc cần nhìn nhận đúng hơn một nguồn tài nguyên đang hiện hữu ngay trên mặt đất nhưng vẫn chưa được khai thác hiệu quả: Chất thải rắn xây dựng.

Rác thải “lấn” mặt bằng thi côngĐổ hàng nghìn mét khối rác thải xây dựng không đúng quy định

 Xử lý rác thải xây dựng đổ trộm tại đường Võ Nguyên Giáp (phường Vỹ Dạ, TP. Huế). Ảnh: N. Khánh

Lãng phí tài nguyên

Chất thải rắn xây dựng bao gồm bê tông, gạch vỡ, vôi vữa, đất, đá và các loại cốt liệu phát sinh trong quá trình xây dựng, cải tạo hoặc phá dỡ công trình. Nếu chỉ coi đây là chất thải cần xử lý thì chúng sẽ tiếp tục chiếm diện tích bãi đổ, phát sinh chi phí vận chuyển và gây áp lực cho môi trường. Song nếu được thu gom, phân loại và tái chế, phần lớn khối lượng ấy có thể trở thành nguồn vật liệu phục vụ san lấp, nền đường hoặc sản xuất vật liệu xây dựng.

Theo các tính toán chuyên ngành, lượng chất thải xây dựng phát sinh trên địa bàn TP. Huế khoảng 78.840 tấn vào năm 2020 và dự báo tăng lên gần 84.700 tấn vào năm 2030. Trong khi đó, Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của thành phố đến năm 2030 xác định nhu cầu vật liệu san lấp lên tới hơn 46 triệu m³. Một bên là nhu cầu vật liệu ngày càng lớn, một bên là hàng chục nghìn tấn cốt liệu đang bị bỏ đi mỗi năm. Nhìn ở góc độ kinh tế tuần hoàn, đây không chỉ là câu chuyện môi trường mà còn là bài toán sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Thực tế, Huế không bắt đầu từ con số không. Từ năm 2013, TS. Nguyễn Đại Viên, Trưởng ban Đô thị - HĐND thành phố cùng các cộng sự đã nghiên cứu sử dụng cát nghiền, đá mi và vật liệu địa phương để thay thế một phần cát lòng sông trong sản xuất bê tông và vữa xây dựng. Thời điểm đó, nhiều ý kiến vẫn xem đây là hướng nghiên cứu mang tính thử nghiệm. Nhưng thực tiễn sau đó cho thấy cát nghiền từng bước trở thành một giải pháp khả thi, góp phần giảm áp lực khai thác cát tự nhiên và được đưa vào định hướng phát triển vật liệu xây dựng của địa phương. Kinh nghiệm ấy cho thấy, nhiều nguồn vật liệu thay thế ban đầu chỉ được nhìn nhận như giải pháp tình thế, nhưng khi được nghiên cứu, kiểm chứng và tạo điều kiện phát triển phù hợp, hoàn toàn có thể trở thành một phần của chiến lược bảo đảm nguồn cung vật liệu.

Tương tự, việc tái chế chất thải rắn xây dựng ở Huế cũng không còn là ý tưởng trên giấy. Công ty TNHH MTV Long Tường đã đầu tư dây chuyền nghiền, sàng tuyển vật liệu thải từ khai thác khoáng sản và chất thải xây dựng. Theo công suất thiết kế, khoảng 560m³ vật liệu phế thải đầu vào mỗi ngày có thể tạo ra 160m³ đá sỏi, 100m³ đá cấp phối, 100m³ cát xây dựng, 150m³ cát tô và khoảng 50m³ đất phục vụ san lấp. Mới đây, doanh nghiệp này cũng đồng ý tiếp nhận hơn 5.500m³ chất thải rắn từ dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An để xử lý, tái chế. Những việc làm cụ thể này cho thấy chuỗi thu gom, tái chế và tái sử dụng vật liệu xây dựng đã hình thành ngay trên địa bàn TP. Huế.

Cần cơ chế vận hành thị trường vật liệu tái chế ổn định

Vấn đề hiện nay không còn chủ yếu nằm ở công nghệ. Điều các doanh nghiệp mong muốn là cơ chế để thị trường vật liệu tái chế vận hành ổn định hơn: Có quy định về phân loại, thu gom; địa điểm tập kết phù hợp; tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng và đặc biệt là mở rộng phạm vi sử dụng trong các công trình có yêu cầu kỹ thuật tương ứng. Khi đầu ra được hình thành, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư hơn, còn địa phương sẽ giảm đáng kể lượng chất thải phải chôn lấp.

Chất thải rắn xây dựng tập kết ven đường Tạ Quang Bửu gây mất mỹ quan đô thị 

Xu hướng này cũng phù hợp với định hướng chung của cả nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhiều lần đề xuất tăng cường tái sử dụng đất, đá, bê tông và các vật liệu phát sinh từ hoạt động xây dựng để phục vụ san lấp mặt bằng, sản xuất vật liệu xây dựng; ngành giao thông cũng từng bước mở rộng việc sử dụng vật liệu tái chế trong bảo trì và xây dựng hạ tầng. Điều đó cho thấy chất thải xây dựng đang được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên, thay vì chỉ là gánh nặng môi trường.

Đối với Huế, nhu cầu vật liệu phục vụ phát triển sẽ còn tiếp tục tăng trong nhiều năm tới. Các mỏ đá, mỏ đất, mỏ cát được quy hoạch và cấp phép vẫn giữ vai trò quan trọng, cần được quản lý chặt chẽ và khai thác hiệu quả. Nhưng chỉ dựa vào khai thác khoáng sản sẽ khó đáp ứng yêu cầu phát triển theo hướng bền vững. Nguồn vật liệu tái chế từ chất thải xây dựng không thay thế khai thác khoáng sản, song hoàn toàn có thể trở thành nguồn bổ sung quan trọng, góp phần giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên, giảm chi phí xử lý chất thải và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Khoáng sản trong lòng đất là nguồn tài nguyên hữu hạn. Trong khi đó, hàng chục nghìn tấn chất thải xây dựng phát sinh mỗi năm lại là nguồn tài nguyên đang hiện hữu trên mặt đất. Điều TP. Huế cần lúc này không chỉ là thêm các mỏ vật liệu, mà còn là một cơ chế để một số loại chất, rác thải có thể quay trở lại phục vụ phát triển. Khi đó, mỗi công trình mới không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn góp phần hình thành một vòng tuần hoàn vật liệu bền vững cho đô thị di sản.

Bài, ảnh: Nguyễn Đính
 Từ khóa:
đừng đểchất thải rắn xây dựngrác thải xây dựng
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đa phương thức xét tuyển: Đừng để nhiều lựa chọn trở thành cái bẫy

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 bước vào giai đoạn quan trọng khi thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Việc các trường đại học áp dụng nhiều phương thức xét tuyển và cho phép đăng ký nhiều ngành học cùng lúc đã mở ra cơ hội lớn để thí sinh có khả năng trúng tuyển.

Đa phương thức xét tuyển Đừng để nhiều lựa chọn trở thành cái bẫy
Đừng để sự chủ quan tiếp tay cho trộm cắp

Tình trạng trộm cắp tài sản tại các vùng nông thôn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Điều đó gióng lên hồi chuông cảnh báo đến người dân về việc nâng cao ý thức cảnh giác.

Đừng để sự chủ quan tiếp tay cho trộm cắp
Đừng để con trẻ trở thành nạn nhân của nội dung độc hại

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, trẻ em có thêm nhiều cơ hội học tập và kết nối cùng bạn bè khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, việc tiếp cận quá sớm và thiếu kiểm soát với nội dung trên mạng xã hội đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, khiến các em dễ trở thành nạn nhân của những thông tin độc hại.

Đừng để con trẻ trở thành nạn nhân của nội dung độc hại
Đừng để đồ nhựa dùng một lần “lấn sân” trở lại

Từ khi phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” và đi kèm là phong trào “Nói không với đồ nhựa dùng một lần”... được phát động, lan tỏa ở Huế, nhiều người bắt đầu có thói quen đổi từ dùng chai nhựa sang bình thủy tinh, bình inox hay những sản phẩm sử dụng nhiều lần, thân thiện với môi trường. Nhưng qua thời gian, dường như phong trào “Nói không với đồ nhựa dùng một lần” đang bị chùng xuống, thậm chí bị lãng quên ở một số nơi.

Đừng để đồ nhựa dùng một lần “lấn sân” trở lại

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top