Định hướng không gian phố đêm mới ven sông Như Ý

Không gian ven sông Như Ý thu hút nhiều du khách đến tham quan và vui chơi giải trí

Sở hữu nhiều tuyến phố có lợi thế

Là địa bàn trung tâm, Thuận Hóa sở hữu nhiều tuyến phố có lợi thế phát triển kinh tế đêm như Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng hay tuyến đường đi bộ ven sông Hương, sông Như Ý với hạ tầng tương đối hoàn thiện, không gian mở, kết nối thuận lợi với các điểm du lịch, đặc biệt là khu vực ven sông Hương. Tuy nhiên, hiện, các tuyến phố này vẫn chưa phát huy tiềm năng. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức thường xuyên, níu chân du khách.

Tại tuyến phố đêm Hai Bà Trưng, dù hạ tầng được đầu tư hoàn chỉnh, khang trang, nằm giữa khu vực trung tâm với rạp chiếu phim, nhà hàng, khách sạn, nhưng sau nhiều năm hoạt động, lượng khách vẫn chưa như kỳ vọng. Theo chị Trần Thị Lựu, một hộ kinh doanh tại đây, do vắng khách nên việc đầu tư nâng cấp cửa hàng hay mở rộng dịch vụ cũng gặp nhiều khó khăn. “Phải có hoạt động để kéo khách đến thì người kinh doanh mới mạnh dạn đầu tư”, chị nói.

Trên các tuyến phố Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu, nơi được đánh giá là “điểm sáng” thu hút khách du lịch, nhưng sau một thời gian đi vào hoạt động cũng chưa thực sự tạo được dấu ấn riêng. Không khí sôi động chủ yếu đến từ các cơ sở dịch vụ riêng lẻ, trong khi thiếu sự kết nối thành chuỗi trải nghiệm tổng thể.

Định hình không gian phố đêm ven sông Như Ý

Với vị thế phường trung tâm, phát triển kinh tế đêm là một trong những định hướng của phường Thuận Hóa. Từ những hạn chế của địa phương, lãnh đạo phường đã tiến hành khảo sát, đánh giá toàn diện và xây dựng định hướng phát triển các tuyến phố đi bộ theo hướng đồng bộ, lâu dài, hướng đến hình thành hệ sinh thái kinh tế đêm đa dạng, kết hợp giữa thương mại, dịch vụ và văn hóa.

Định hướng là các tuyến phố sẽ được quy hoạch lại với sự tham gia của nhiều thành phần, từ doanh nghiệp đến hộ kinh doanh cá thể. Các chuỗi dịch vụ như ẩm thực, mua sắm, giải trí sẽ được kết nối, tạo thành dòng chảy liên hoàn, giúp du khách có nhiều lựa chọn trải nghiệm hơn.

Trong bức tranh tổng thể, đề án phố đêm ven sông Như Ý được xem là điểm nhấn, với lợi thế cảnh quan sông nước thơ mộng, được định hướng phát triển theo phong cách riêng, đậm bản sắc văn hóa Huế.

Bà Nguyễn Hồng Hoa Tranh, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa cho biết, khác với những khu phố đêm sôi động, náo nhiệt ở nhiều địa phương, phố đêm Như Ý hướng đến sự nhẹ nhàng, tinh tế. Du khách đến đây không chỉ để thưởng thức ẩm thực hay mua sắm, mà còn để trải nghiệm các giá trị văn hóa đặc trưng như âm nhạc dân gian, trình diễn áo dài, nghệ thuật đường phố hay các sản phẩm thủ công truyền thống. Theo bà Tranh, đề án được xây dựng với mục tiêu tạo không gian cộng đồng giàu tính nghệ thuật, nơi du khách có thể cảm nhận chiều sâu văn hóa của địa phương, là điểm đến mang dấu ấn riêng, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch đêm.

Nhiều giải pháp cụ thể đã được phường đưa ra, như: Thành lập ban điều hành để quản lý hoạt động, xây dựng danh sách các đơn vị tham gia, quy hoạch bãi đỗ xe... Đặc biệt, việc khai thác mặt nước sông Như Ý với các dịch vụ như nhà hàng nổi hay hoạt động giải trí ban đêm hứa hẹn sẽ mở ra những trải nghiệm mới lạ.

Tại cuộc họp lấy ý kiến góp ý Đề án xây dựng phố Như Ý mới đây, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Thanh Bình đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với phường để kết nối giao thông, mở rộng không gian quy hoạch, khai thác hiệu quả mặt nước sông Như Ý. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung các sản phẩm du lịch đặc sắc, mang tính trải nghiệm về đêm nhằm tạo điểm nhấn riêng, thu hút giới trẻ và du khách. Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng yêu cầu cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đề án, sớm trình UBND TP. Huế xem xét phê duyệt để sớm triển khai.