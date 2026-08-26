Hỗ trợ doanh nghiệp từ đối thoại đến hành động

Lãnh đạo thành phố đối thoại tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp.

Gỡ khó từ những vấn đề cụ thể

Vướng mắc kéo dài không chỉ làm chậm thủ tục, trì hoãn kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà trong một số trường hợp còn tác động đến đơn hàng, thị trường và việc làm của người lao động. Câu chuyện của Công ty CP Phát triển Thủy sản Huế được nêu tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp đầu tháng 8 là một ví dụ.

Bà Hà Thị Kiều Lang, Giám đốc Công ty CP Phát triển Thủy sản Huế cho hay, cuối năm 2024, Công ty nhận thông báo của UBND thành phố về việc thu hồi khu đất đang sử dụng tại số 86 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Xuân. Thời hạn doanh nghiệp di dời tài sản và hoàn trả mặt bằng là cuối năm 2026. Theo kế hoạch của doanh nghiệp, nhà máy mới được đầu tư tại KCN Gilimex Phú Bài dự kiến đến quý IV/2028 đi vào hoạt động.

Như vậy, nếu phải chấm dứt hoàn toàn hoạt động tại địa điểm hiện tại vào cuối năm 2026, quá trình sản xuất của doanh nghiệp có nguy cơ bị gián đoạn, ảnh hưởng đến đơn hàng xuất khẩu cũng như việc làm, thu nhập của hơn 300 lao động. Vì thế, doanh nghiệp kiến nghị thành phố xem xét kéo dài thời gian sử dụng đất để duy trì hoạt động đến khi nhà máy mới đi vào hoạt động. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng mong muốn chính quyền và các sở, ngành liên quan có chính sách hỗ trợ chi phí mặt bằng, thuế, tiếp cận tín dụng ưu đãi phục vụ đầu tư nhà máy và sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp trao đổi các khó khăn vướng mắc tại Diễn đàn kinh tế tư nhân.

Vấn đề này không chỉ được ghi nhận mà tại hội nghị đối thoại, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn đã giao cơ quan chuyên môn tham mưu UBND thành phố xem xét phương án tiếp tục cho doanh nghiệp hoạt động theo từng năm, có thể kéo dài đến quý IV/2028. Việc gia hạn phải gắn với cam kết của doanh nghiệp về hoàn thành di dời sau mốc thời gian này.

Bài toán vốn của doanh nghiệp cũng nhận được hướng xử lý cụ thể từ phía ngành ngân hàng. Theo ông Phạm Bá Nam, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 9, nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang được các ngân hàng hỗ trợ theo hướng tài trợ một phần dựa trên hợp đồng đầu ra và dòng tiền xuất khẩu, thay vì toàn bộ khoản vay đều phải bảo đảm bằng tài sản.

Ông Phạm Bá Nam thông tin, mức lãi suất vay ngoại tệ các ngân hàng đang áp dụng cho doanh nghiệp này khoảng 3,5 - 3,7%/năm, khá ưu đãi. Đối với dự án di dời, xây dựng nhà máy mới của doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng đang tiếp tục thẩm định hồ sơ để chuẩn bị giải ngân sau khi doanh nghiệp hoàn tất việc lựa chọn và ký hợp đồng với nhà thầu thi công.

Không riêng gì kiến nghị này, nhiều ý kiến của doanh nghiệp cũng được xử lý, phân công đầu mối hỗ trợ tháo gỡ cụ thể ngay tại hội nghị. Những vấn đề cần sự liên thông xử lý được lãnh đạo thành phố phân công, gắn trách nhiệm từng đơn vị, sở, ngành trong công tác phối hợp. Cùng với đó, thành phố triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, từ tiếp nhận, xử lý kiến nghị đến thành lập các tổ công tác do lãnh đạo UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo cho từng dự án, lĩnh vực. Tuy nhiên trước yêu cầu ngày càng cao về tính công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn các vướng mắc không chỉ được tiếp nhận, trả lời mà phải gắn với đầu mối, thời hạn và kết quả xử lý.

Ông Trần Minh Đức, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Huế, Giám đốc Công ty CP Hồng Đức đề xuất, các ý kiến của doanh nghiệp sau khi được tiếp nhận cần có phản hồi cụ thể. Ngoài việc biết được cơ quan nào nhận kiến nghị, doanh nghiệp cần biết thời hạn xử lý và kết quả cuối cùng. Đồng thời, thành phố cần tăng tần suất đối thoại, có cơ chế thường xuyên tiếp nhận, theo dõi các vướng mắc phát sinh để tránh ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại trong khuôn khổ hoạt động Diễn đàn kinh tế tư nhân.

Đề xuất đó cũng chạm đúng tinh thần mà lãnh đạo thành phố đặt ra tại cuộc đối thoại. Như phát biểu của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh, mỗi kiến nghị của doanh nghiệp phải được xem xét nghiêm túc, xử lý đúng quy định pháp luật và đúng tinh thần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Các sở, ngành, địa phương phải thực hiện những nội dung đã cam kết với doanh nghiệp, không thể chỉ dừng ở việc trả lời rồi để đó.

Mở rộng không gian tương tác

Song hành với hoạt động đối thoại, tiếp nhận thông tin vướng mắc của doanh nghiệp, thành phố đang nghiên cứu mở thêm các kênh tương tác trên nền tảng Hue-S nhằm tăng cường kết nối giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp và cộng đồng những người quan tâm đến sự phát triển của Huế.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh, thành phố đang xây dựng chuyên mục “Hiến kế cho thành phố Huế” để tiếp nhận ý tưởng, sáng kiến, đề xuất của tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố. Mục tiêu là mở rộng không gian để huy động trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của cộng đồng, từ đó lựa chọn những đề xuất thiết thực, khả thi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, chuyên mục “Giải quyết vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp” sẽ là kênh tiếp nhận trực tuyến các phản ánh, kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp. Những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được cơ quan chức năng hướng dẫn, xử lý; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, doanh nghiệp được hướng dẫn bổ sung theo quy định.

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Việc mở rộng kênh tiếp nhận trực tuyến sẽ giúp quá trình tương tác giữa doanh nghiệp với chính quyền không còn phụ thuộc hoàn toàn vào những cuộc họp định kỳ. Doanh nghiệp có thể phản ánh khó khăn ngay khi phát sinh. Nếu dữ liệu phản ánh được tổng hợp và phân loại tốt, chính quyền có thể nhận diện rõ hơn những lĩnh vực phát sinh nhiều vướng mắc và cơ quan chịu trách nhiệm xử lý. Quan trọng hơn, việc tiếp nhận thường xuyên giúp những vấn đề được xử lý sớm, dành các cuộc đối thoại trực tiếp cho những nội dung phức tạp hơn.

Song song với mở rộng các kênh tương tác, thành phố dự kiến chuyển dần từ những cuộc đối thoại chung sang đối thoại chuyên sâu theo từng nhóm ngành, lĩnh vực. Thay vì đưa nhiều nhóm vấn đề khác nhau vào cùng một cuộc họp, đối thoại chuyên đề sẽ cho phép doanh nghiệp cùng ngành tập trung vào những vướng mắc đặc thù, từ thủ tục, đất đai, hạ tầng đến lao động, tín dụng hay thị trường. Thành phố đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp cùng ngành tăng cường liên kết, chia sẻ thông tin và lựa chọn đại diện làm việc với chính quyền. Cơ quan đầu mối sẽ tiếp nhận đề xuất, sắp xếp lịch làm việc phù hợp với nhu cầu của từng nhóm doanh nghiệp.

Việc tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể được thành phố đặt trong yêu cầu rộng hơn là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao hiệu quả cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, dự án. Trong cách tiếp cận đó, đối thoại chỉ là điểm khởi đầu. Thước đo cuối cùng là sự hài lòng của doanh nghiệp. Khi những cam kết tại hội nghị, những khó khăn của doanh nghiệp được theo dõi đến cùng, tinh thần lấy doanh nghiệp làm trung tâm vì thế mới mang ý nghĩa thực tế hơn.